Piden acabar con el "abandono" del yacimiento fenicio de Toscanos en Vélez-Málaga

La Sociedad de Amigos de la Cultura (SAC) del municipio de Vélez-Málaga ha registrado un escrito en el Ayuntamiento mediante el cual solicita la puesta en marcha de una actuación "urgente" para acabar con el estado "de abandono" del yacimiento fenicio de Toscanos.

La SAC viene desarrollando desde 2016 una serie de actividades para la puesta en valor de esta zona, que alberga "unos yacimientos arqueológicos de primer nivel, pero que, sin embargo, estaban en el más absoluto abandono tanto por las autoridades municipales como provinciales y centrales".

Pese a que el programa de actos se ha saldado con un notable éxito de participación (de hecho, este verano se siguen organizando visitas guiadas a la zona) y ha reavivado el interés por estos yacimientos, la SAC ha lamentado que esto "no parece suficiente y este mes de julio, tres años después de todo este trabajo, comprobamos una vez más el estado lamentable de abandono en el que se encuentra el entorno del yacimiento".

Según ha criticado el colectivo, en los alrededores de la zona arqueológica, situada en el entorno de la desembocadura del río Vélez, en el límite occidental del núcleo de Torre del Mar, se acumulan la basura y la maleza, la cartelería existente es "vieja e ilegible" y algunas partes de los muros del recinto se han desprendido.

"No entendemos cómo, por una parte, se propician las visitas de los turistas a este entorno y, en cambio, no se hace nada por revalorizar y recuperar este patrimonio, que puede ser y es una gran oportunidad turística no solo para Torre del Mar, sino también para Vélez-Málaga", señala el escrito.

Actuaciones "de urgencia"

Ante esta situación, la SAC ha pedido al Consistorio que acometa en la zona una serie de actuaciones de urgencia "que son factibles de realizar" y que son de su competencia, entre las que se encuentran el traslado del punto de recogida de basura orgánica y de mobiliario existente a otra zona más alejada de la entrada a los yacimientos o la sustitución de los paneles informativos por cartelería nueva.

Asimismo, se solicita un plan integral de desbroce y limpieza de la zona de los restos arqueológicos, de muros de los yacimientos que están siendo derrumbados por las chumberas afectadas por la cochinilla y el desbroce y eliminación del cañaveral que oculta una de las zonas del recinto.

Igualmente, la SAC pide una evaluación sobre el terreno, con técnicos especializados, sobre el estado de las acequias y el vertido de aguas fecales, así como el desarrollo de un plan de mantenimiento periódico de limpieza de este entorno "con el objetivo de que la basura no se amontone y la vegetación no se adueñe de la zona arqueológica".

El colectivo indica en su escrito que también contactará con otras instituciones, como la Diputación de Málaga o la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, "con el objetivo final de informar y, en su caso, denunciar el estado de los yacimientos, instándoles a actuar y a que de una vez se impliquen con un programa de actuación real y de puesta en valor de la zona".

La desembocadura del río Vélez es, junto con la del río Algarrobo, uno de los principales ejemplos de la riqueza arqueológica de esta zona de la provincia de Málaga y en ella se hallaron restos de los núcleos urbanos fenicios de Toscanos, Cerro del Peñón, Alarcón y Cerro del Mar y de necrópolis como las de Jardín y del propio Cerro del Mar.

El conjunto de yacimientos, en los que se han encontrado vestigios datados entre los siglos IX y IV antes de Cristo, constituye, según los expertos, una pieza fundamental para conocer la historia de la colonización fenicia en el extremo más occidental del Mediterráneo.