El proyecto comercial anexo a la parcela de Tívoli, en el olvido

El proyecto comercial presentado hace años por el grupo inmobiliario Tremón para desarrollar una parcela anexa al parque de atracciones Tívoli World de Benalmádena, que compró en 2007, está en el olvido y “no está en fase de tramitación”, según ha destacado el representante de la empresa, Ángel Romero.

Romero ha explicado que “el proyecto urbanístico no es para la parcela de Tívoli” y “no tiene nada que ver” con el parque, sino que es un suelo aledaño que la compañía adquirió hace más de 15 años para su desarrollo, que tiene un “uso terciario” y “si tuviera tramitación urbanística será dentro de años”.

Así, ha asegurado que el proyecto “no está en fase de tramitación”, el cual se presentó hace años al Ayuntamiento de Benalmádena en una “reunión” que se celebró con los representantes de la Administración local para “convertir una parcela anexa y hacer un uso comercial”, del que “no se ha hecho nada”.

“Ahora tenemos el problema del Tívoli y ponemos encima la tramitación urbanística porque parece que estamos intentando hacer una especulación”, ha indicado el represéntate del grupo empresarial, quien ha asegurado que “no hay especulación urbanística y no está en fase de tramitación”

Preguntado por las características del mismo, Romero ha apuntado que era “un proyecto de transformación de una parcela que no se está utilizando para desarrollarla comercialmente”, donde "la idea era proyectar oficinas" en un suelo que “no se llegó a desarrollar ni a determinar lo que había ahí ni los usos”. El boceto entregado al Consistorio “ya estaba pintado cuando compramos el suelo”, ha destacado el empresario, asegurando que es una iniciativa del anterior propietario de la parcela.

Sobre la inversión que se proyecta para la parcela, ha matizado que “no tenemos opción de realizar ni de invertir ahí porque no tenemos posibilidad financiera”, ha indicado el representante empresarial, quien ha recordado que el grupo inmobiliario se encuentra en “fase de cumplimiento del convenio” del concurso de acreedores finalizado en 2012 en el que estuvo inmerso.

En cuanto al anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena de que protegerá los suelos de Tívoli, Romero ha señalado que “la parcela del parque está protegida y no tiene otro uso”, lamentando que va a “afectar a la de al lado para que no podamos hacer ningún uso sobre ella”.

“Lo que se está haciendo a una parcela de al lado que tiene un uso terciario es perjudicarla en represalia por no asumir la deuda de Tívoli”, ha indicado Romero, quien ha agregado que “nos sentimos víctimas”. “Simplemente queremos tener la posibilidad de recuperar algo que es nuestro, que llevamos desde hace 13 años luchando con la justicia, y tener la posibilidad de explotarlo”, ha replicado el empresario en relación al parque de atracciones.

El grupo ya ha hecho público que está dispuesto a reabrir el espacio lúdico si las administraciones públicas, en concreto la Seguridad Social y Hacienda, no le derivan la deuda de 9,5 millones generada por CIPASA, sociedad que vendió el parque en 2007 a Tremón, pero no lo entregó por considerar que supuestamente no se efectuó el pago, y que por lo tanto estuvo explotando Tívoli hasta septiembre de 2020, un mes después de entrar en concurso de acreedores necesario.