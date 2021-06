Los regantes vuelven a sufrir un verano de sequía en la Axarquía

Como ya ocurriese en 2018, los agricultores de la Axarquía se enfrentan a un periodo de sequía. Sabían que el panorama era complicado por las escasas precipitaciones de la primavera pero desde el pasado martes es oficial que el sistema Viñuela ha entrado en situación de “excepcional sequía”.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha aprobado el decreto que regula los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión del agua en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de la región. Afecta al Condado de Huelva (Embalse de Corumbel Bajo), Sistema de Explotación Barbate (embalses de Barbate y Celemín) y al de Viñuela-Axarquía, siendo el único de la provincia de Málaga.

“Por desgracia ha tenido que llegar, lo estábamos esperando. Lo único positivo que tiene es que se han vuelto a plantear obras, las que llevamos esperando diez años”, manifestó Javier Braun, presidente de la Asociación Española de Tropicales, quien recordó que en la Axarquía “se vive de la agricultura”.

“Nuestra economía depende de la agricultura, y sobre todo de los subtropicales. La mayoría de las fincas tienen personal trabajando durante todo el año, pero en recolección son muchísimas las personas que lo hacen de todos los pueblos de la comarca”, subrayó al tiempo que celebró que al menos, hasta septiembre, la Junta de Andalucía les mantenga la dotación de 3.000 metros cúbicos por hectárea.

Los agricultores, la mayoría dedicados al cultivo de subtropicales como el mango y el aguacate llevan años con restricciones en las dotaciones hídricas. Los anteriores, 2019 y 2020, también las sufrieron porque la Axarquía estuvo en situación de “alerta”.

Así, la comarca del poniente malagueño parte de una situación muy poco halagüeña. Según explicaron desde la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas comenzó el año hidrológico “con una garantía de satisfacción de las demandas inferior a dos años e, incluso contemplando las reducciones en los volúmenes de riego adoptadas en los Comités de Gestión de noviembre de 2020 y mayo de 2021, el año hidrológico 2020-2021 concluirá con una situación de escasez severa con reservas para un año”.

Es precisamente la coincidencia temporal de sequía prolongada y la garantía inferior a dos años para la satisfacción de las demandas de usos de los respectivos planes hidrológicos lo que ha llevado a la Axarquía a entrar en el decreto de sequía.

La administración autonómica, a través de un comunicado, explicó que dicho decreto permitirá “la ejecución de tratamientos terciarios” de agua en la Axarquía, al ser “una de las zonas más afectadas en la actualidad por la escasez de precipitaciones”.

De hecho, el decreto recoge como medidas excepcionales, la “ejecución de las instalaciones necesarias para el aprovechamiento y distribución de aguas regeneradas de las depuradoras de Vélez-Málaga, Algarrobo, Rincón de la Victoria y Torrox reservando así recurso en el embalse”.

Los agricultores están dispuestos a regar con aguas depuradas como recurso hídrico adicional, el problema es que no todas las comunidades de regantes tienen acceso al no considerarse “legalizadas”. “Todas están pendientes de esas concesiones pero no pueden porque la Junta de Andalucía no termina de legalizar su situación. Nosotros hemos hecho todos los deberes pero con la burocracia no avanzamos”, lamentó Braun.

En octubre del año pasado, la Junta de Andalucía dio permiso a la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro a utilizar las aguas regeneradas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vélez-Málaga para el riego de 2.700 hectáreas.

El Gobierno andaluz también ha establecido que en situación de escasez severa, “y a los efectos de garantizar el abastecimiento humano”, se incrementará la capacidad de recursos de los pozos del río Chíllar así como el uso del pozo de Molino de las Monjas. Éstos últimos en Vélez sí están conectados a la red, los del municipio nerjeño todavía no se han habilitado.