Cerca de 3.000 toneladas de toallitas llegan a las depuradoras de la Costa del Sol occidental en el último año

No, las toallitas húmedas no se tiran al retrete. En estos casos, lo más fácil sería colocar una papelera en el baño donde poder arrojar los desperdicios. De lo contrario, estas llegan a formar masas gigantes que atascan las redes de saneamiento y de depuración. Es más, las toallitas que arrojamos al inodoro tardan hasta 500 años en desaparecer, causando graves problemas en las redes públicas de alcantarillado y en el medioambiente. Sin embargo, en el último año se han retirado cerca de 3.000 toneladas de estas toallitas de las depuradoras y de las redes de saneamiento . Razones por las que la empresa pública de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Costa del Sol, Acosol, y la empresa gestora del ciclo del agua, Hidralia, han puesto en marcha una campaña de concienciación contra el vertido de las toallitas húmedas e higiénicas al inodoro.

El monstruo de las toallitas

Imagina que cada vez que tiras una toallita al váter esta es devorada por un monstruo. Sí, el monstruo de las toallitas, ese que vive en la red de saneamiento y que no para de crecer y hacerse fuerte gracias a las toallitas hasta acabar con todo el sistema, convirtiéndose en un verdadero “monstruo de las cloacas”, de costosa y difícil eliminación. Así comienza el vídeo de la campaña elaborada entre Acosol e Hidralia, en el que las imágenes narran esta hipotética situación con el único objetivo de concienciar sobre los perjuicios que esto supone tanto para la economía local como para el medioambiente. El mensaje es claro:el inodoro no debe usarse como papelera y no debe tirarse en él ningún elemento higiénico o cualquier otro residuo sólido como bastoncillos, papeles, pañales, tampones o cualquier otro material. La campaña se centrará principalmente en redes sociales, para darle una mayor visibilidad. “Con esta nueva campaña pretendemos informar y concienciar sobre la necesidad de no usar el retrete como una papelera, llegando a todos los usuarios posibles, para lo que hemos utilizado formatos compatibles con las redes sociales y canales más visuales”, apuntó Fíaz.