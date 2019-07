Las urgencias del Hospital de la Axarquía "están colapsadas" en verano, según critica CCOO

El sindicato CCOO ha criticado que las urgencias del Hospital de la Axarquía están "colapsadas" durante los meses de verano, época en la que la demanda asistencial crece como consecuencia del aumento de la población en esta zona de la provincia. Esto, sin embargo, no va acompañado de un "aumento en el número de profesionales sanitarios para hacer frente al trabajo diario en dichas urgencias", según han afirmado desde el sindicato a través de un comunicado.

Durante los meses de verano, han recordado desde CCOO, la afluencia de personas usuarias en las urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía aumenta por el incremento poblacional. En concreto, según ha informado, se ven una media diaria de 300 pacientes, que tienen que ser atendidos por el mismo personal médico que en el resto del año, "lo que hace que el servicio se vea mermado y aumente la sobrecarga de trabajo de estos profesionales sanitarios".

Únicamente, han dicho, el refuerzo que se hace en estos meses estivales es la ampliación de tres horas durante el turno de noche en los médicos de guardia que están contratados (de 22.00 a 01.00 horas).

Hay tres médicos en total, uno para el Área de policlínica, otro para el Área de camas y otro para el Área de sillones. Junto a estos tres profesionales está el personal residente, "que es el que soporta la mayor carga de trabajo".

Al respecto, los profesionales residentes se sienten "impotentes" porque "no dan a basto, asumen competencias para las que no están preparados, ya que el sindicato recuerda que este colectivo de personas aún se encuentra en fase de formación". Además, CCOO señala que "el SAS no cubre las bajas de este colectivo".

Por ello, CCOO ha exigido al SAS que aumente la contratación de forma urgente "para disminuir los problemas que se generan a diario en las urgencias, tanto en la calidad asistencial como en la seguridad y salud de las personas que trabajan en este hospital".

Asimismo, han incidido en que debe haber "una mayor organización durante los turnos de noche, por lo que considera necesario que aumente la contratación del número de médicos a partir de las 22.00 horas".