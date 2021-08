Rescatan a un zorro de morir envenenado en Casabermeja

La Policía Local del municipio de Casabermeja junto con Agentes de Medio Ambiente han rescatado a un zorro de morir envenenado. Los hechos han tenido lugar en arroyo Carniceros, en dirección a Villanueva de la Concepción, según han informado desde la Policía Local de Casabermeja. Su portavoz, Mario Bermúdez, explica que fue un vecino de la zona el que llamó alertando de la situación: "Nos dijo que el animal se encontraba en su finca. Aunque físicamente presentaba buen estado, tenía síntomas que podían ser propios de envenenamiento".

Desde la Policía de Casa Bermeja confirman que se va a seguir investigando por la zona, en la que hay un coto privado de caza: "Es lo que denominamos una zona "caliente" por el uso de cebos, cepos, venenos... De aparecer pruebas de estas características, haríamos uso de los perros, de los que dispone la Consejería de Medio Ambiente para este tipo de casos, y poder investigar su procedencia".

Pese a que son habituales en el campo, es la primera vez que encuentran indicios de trampas en esa zona: "Si aparecieran más animales en la misma situación, se procedería a realizar un repaso más exhaustivo del entorno", subrayan. El animal ha sido trasladado al CREA (Centro Recuperación de Especies Amenazadas) de Málaga debido al estado que presentaba. Desde allí informan que el zorro se encuentra "regular": "Tiene una vía puesta y no responde bien a los estímulos, pero hasta que no lo vea el veterinario no sabremos si ha sido un envenenamiento o no".