Rincón de la Victoria licitará este año el proyecto del Parque Periurbano

“Estamos terminado los pliegos en los que definimos programa según las necesidades. Entre otras incluirá un determinado número de senderos, la puesta en valor de las zonas verdes, un intercambiador para dejar el coche y continuar con la bicicleta, o una lámina de agua sin contásemos con suficiente financiación. El diseño determinará el coste”, aclaró Jiménez quien subrayó que sobre todo se va a primar “la calidad y puesta en valor ambiental”. Es por ello, que no descartan llevar a cabo un concurso de ideas.

“El proyecto del Parque Periurbano tiene que empezar durante el año 2021. Es el gran pulmón verde que necesita Rincón de la Victoria, y no me gustaría que se quedase otra vez sobre la mesa. Para nosotros es prioritario, y fue un error que en anterior equipo de gobierno lo parase. Entonces era necesario, y ahora, lo es aún más”, manifestó el regidor para quien tener este espacio público verde supondrá “un salto de calidad para Rincón de la Victoria” .

Tres intentos y dos modelos muy diferenciados

Éste es el tercer intento que hace el alcalde, Francisco Salado (PP), por sacar adelante el proyecto del Parque Periurbano de Torre de Benagalbón. Lo incluyó en su programa electoral de 2011 y no consiguió llegar a la adjudicación. En 2015, el siguiente equipo de gobierno no lo consideró prioritario a pesar de que contaba con una subvención de 500.000 euros de la Diputación Provincial de Málaga. Salado recuperó la alcaldía en junio de 2017 con una moción de censura pero el proyecto quedó aparcado a expensas de la devolución del medio millón de euros a la institución provincial por no haberlo ejecutado en plazo.

En este tercer intento, el proyecto ha sufrido un cambio sustancial. En febrero de 2015, meses antes de dejar la alcaldía, se presentó en Fitur como El Parque de la Comarca creando una similitud con los personajes del universo Tolkien de El Señor de los Anillos. No estuvo exento de polémica por los supuestos derechos de la obra. El proyecto que ahora se tiene entre manos parte de la propuesta del Club de Montaña de Rincón de la Victoria. Además de las zonas recreativas, incluirá un Centro de Recuperación de Reptiles y Anfibios; un Centro de Entomología (Insectario), un invernadero y un Centro de investigación y estudio de Astrología.