Alianza por Ronda asegura que su portavoz, Josefa Valle, fue expulsada antes de irse al grupo no adscrito

El presidente y ahora único concejal de Alianza por Ronda (APR), Ricardo Calle, aseguró que la ya concejal no adscrita y anterior líder de su formación, Josefa Valle, fue expulsada del partido y no se marchó de forma voluntaria como aseguró ante los medios de comunicación tras comunicar que había tomado la decisión de abandonar el partido que su marido, Antonio María Marín Lara (fallecido en 2019) lideró en las últimas elecciones obteniendo 3 concejales.

Además, calificaron como “infundadas” las acusaciones de su hasta ahora líder, al tiempo que aseguraron que la decisión de su “expulsión” del partido se debía a “comportamientos que no podemos tolerar en nuestra formación política”.

“Lo que no podemos tolerar es que intente desprestigiar aún más a un partido y a unas siglas, por las que ella misma se presentó en las pasadas elecciones, intentando deslegitimar las decisiones internas realizadas democráticamente”, señalaron en un comunicado.

En este sentido, aseguraron que “el motivo de la expulsión de la señora Valle de APR no son otros, que nuestra repulsa hacia lo que hemos conocido en presa como ‘Caso Sobresueldos’ por la presunta extorsión a un ex cargo de confianza por no pasarle mensualidades al hermano de la señora Valle”. Desde la formación independiente han insistido en afirmar que “son estos, y no otros, los verdaderos motivos que han llevado a la señora Valle a pasar el grupo No Adscrito”.

Además, han exigido una rectificación de unas acusaciones hacia su presidente que han calificado como “falsas”.

La crisis interna desatada en la formación independiente provocó la ruptura del acuerdo de gobierno que habían mantenido con el Partido Popular, tras lo que tan solo el concejal, Carlos Mirasol, se mantuvo dentro del equipo de la popular, María de la Paz Fernández, tras su decisión de abandonar la formación independiente en el momento que se hizo pública la disputa entre la portavoz, el presidente y un cargo de confianza.