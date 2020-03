La Policía Local de Ronda sanciona a cinco personas por no llevar el kit de limpieza de mascotas

La delegación municipal de Medio Ambiente ha hecho balance de la campaña de vigilancia en relación a la recogida de los excrementos de las mascotas y la limpieza de los residuos que los animales depositan en la calle, acción incluida en la ordenanza municipal para la convivencia ciudadana en Ronda, que el pasado septiembre presentó los kit de limpieza para los propietarios de animales (perros especialmente).

El concejal, Juan Carlos González, ha informado que la Policía Local de Ronda ha identificado a 151 personas a las que se le ha requerido que enseñarán botellas y bolsas para la recogida de los residuos y la limpieza de los orines. Cinco de ellas han sido denunciadas. Una de ellas por no recoger los excrementos depositados por su mascota en la vía pública, dos por no llevar botellas para limpiar, y otras dos por no portar bolsas.

González ha señalado que estos datos indican que los ciudadanos han tomado conciencia de este problema a raíz de la modificación de la ordenanza municipal que entró en vigor el pasado 18 de diciembre. El edil ha recordado también que el Ayuntamiento apoyó esta acción con el reparto gratuito de botellas y bolsas para los dueños de mascotas, señalando que se seguirá trabajando en este asunto, estudiando la puesta en marcha de nuevas acciones de vigilancia policial para velar por el cumplimiento de la normativa.