Turismo, cadenas de alimentación y obra pública centran las inversiones de Ronda

La pandemia provocó un parón en la economía y muchos proyectos quedaron pendientes, aunque en el caso de Ronda este año 2021 será vital para conocer si muchas de las actuaciones que estaban previstas finalmente salen adelante. En el caso de las inversiones privadas la de mayor renombre es la promovida por el grupo LA Organic para la construcción de una almazara diseñada por Philippe Starck y que ya cuenta con los informes favorables para poder solicitar la correspondiente licencia de obras.

Una actuación que supondría una inversión de 6 millones de euros sobre un proyecto global en la zona que se eleva en su conjunto hasta los 18 millones de euros, lo que supone una de las grandes inversiones previstas en la ciudad del Tajo en los últimos años.

El delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, espera que a lo largo del presente año este proyecto, que cuenta ya con una larga trayectoria desde el inicio de su tramitación, se pueda convertir en una realidad con el inicio de su construcción. Eso sí, la situación actual y su evolución parece que tendría mucho que decir, ya que el proyecto está planteado como un centro de interpretación y difusión del mundo del aceite de oliva para que los visitantes, además de observar el edificio, puedan visitar su interior.

A ello se une la pujanza que la capital de la Serranía parece tener como centro de compras de alimentación, y es que tras la todavía reciente llegada de la firma Lidl a la ciudad, Mercadona anunció recientemente la inversión de unos 6 millones de euros para la construcción de una nueva tienda de mayor tamaño y con más servicios para sustituir a una de las dos con las que ya cuenta.

Además, también se han iniciado las obras de reforma de las instalaciones que ocupó una antigua superficie comercial y que será adaptada para acoger una tienda de la cadena Supercarmela.

En cuanto al turismo, fuentes municipales han explicado que en la actualidad hay propuestas para la construcción de dos nuevos hoteles urbanos en el centro de la ciudad, aunque en estos casos todavía no se habría producido una presentación oficial de la documentación requerida para iniciar la tramitación, por lo que no han querido ofrecer más detalles sobre los mismos.

A ello se sumarían las inversiones públicas o que han sido promovidas por el Consistorio pero que se ejecutarán mediante concesiones administrativas, como es el caso de la nueva estación de autobuses, unas instalaciones cuyos trabajos de construcción ya se han iniciado y que tienen un coste de 1,7 millones de euros.

Además, estas misma semana el Consistorio y Unicaja firmaron un préstamo por valor de 1,7 millones de euros para la construcción de una nueva piscina municipal descubierta que tendrá capacidad para 1.000 personas y estará dotada con zonas de ocio y un restaurante. Una actuación que se prevé iniciar a corto plazo y que pueda estar en funcionamiento en el verano del año 2022.

Unas actuaciones públicas que se complementan con el anuncio de la Junta de Andalucía de construir una nueva sede para la Oficina Comarcal Agraria y Medio Ambiente y la actuación del Ministerio del Interior de reformar la actual Comisaría de la Policía Nacional. Dos actuaciones que supondrán una inversión de unos 2,5 millones de euros en su conjunto.

También la Junta de Andalucía anunció recientemente que procederá a desbloquear la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) que se encuentra situada en la barriada de la Dehesa y que lleva más de una década paralizada. Una actuación que supondrá una inversión de 2,7 millones de euros para finalizar las obras de urbanización y posibilitar la construcción de 347 viviendas protegidas.

A estas actuaciones confirmadas se pueden añadir otras que en la actualidad se encuentran en fase de tramitación, como es el caso del nuevo aparcamiento subterráneo proyectado en el barrio de San Francisco y la construcción de un vial alternativo al Puente Nuevo. Además, también se contemplan otros proyectos como la construcción de una pasarela en la cornisa del Tajo y la adecuación de miradores que se encuentran junto a las cornisas.