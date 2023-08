Vendimia al fresco rondeño

Medianoche en la conocida Hoya del Tajo de Ronda. Las luces se encienden en las instalaciones de la bodega Descalzos Viejos, un antiguo monasterio trinitario reconvertido, y que tiene unas vistas impresionantes sobre el conocido cortado rondeño, que a ese hora solo se descubre por las luces del alumbrado público que lo circundan y que dejan evidencia de su altura. La música de alguna fiesta también resuena todavía a esa hora con fuerza mientras comienza a dejarse sentir el conocido fresco rondeño.

Ajenos al bullicio de las noches de verano en la bodega ya hay un grupo de trabajadores que están ultimando los detalles para una nueva jornada de vendimia que empezará en el momento que llegue la cuadrilla procedente de Algámitas, una localidad sevillana que es limítrofe con la Serranía de Ronda.

Tractores, remolques y mesa de selección se preparan en el patio exterior iluminado con unas guirnaldas de bombillas. En el interior también está listo el depósito al que irá el zumo de la variedad merlot que está previsto recoger durante la noche de trabajo.

Poco antes de la una de la madrugada una voz llegada desde el exterior alerta de que de los vendimiadores ya están allí. El ritmo se acelera y en vehículo todoterreno los vendimiadores y el equipo de la bodega se dirige hacia los viñedos señalados por los responsables de la bodega para su recogida.

Ya sobre el terreno toca preparar los frontales que se colocarán sobre sus cabezas para iluminarse en la noche cerrada. Alguna pregunta sobre la mejor posición para tener luz suficiente y que las baterías aguanten la jornada se lanza al aire con inmediata respuesta. Colocado el equipo de iluminación se reparten los líneos en los que se distribuye el viñedo y las primeras uvas llegan a las cajas que se han distribuido estratégicamente.

“Es más complicado recoger la uva durante la noche, pero lo preferimos, se trabaja mucho mejor sin el calor del día”, explican desde la cuadrilla, que lleva años realizando esta labor nocturna en varias bodegas rondeñas, y es que la mayoría llevan ya bastantes años acudiendo a la vendimia en la Serranía.

“A mí se me pasa incluso más rápido hacerlo durante la noche que vendimiar durante el día”, explica otra de las componentes de esta cuadrilla.

Por delante tienen una larga y dura noche de trabajo en la que la temperatura va bajando conforme pasan las horas, hasta el punto de que algunos buscan la ropa de abrigo que han dejado junto a las neveras que guardan las viandas a la espera del descanso.

Un tiempo que ameniza la radio musical que uno de los componentes lleva encendida mientras las conversaciones van girando sobre amigos, planes del fin de semana y hasta la organización de próximas salidas o asistencias a conciertos. Y es que muchos de ellos son bastantes jóvenes y compaginan este duro trabajo con las salidas propias de su edad en los días que no tocar recoger uva.

Todo ello sin que las manos dejen de trabajar y las cajas se comiencen a llenar a pesar de que la parcela seleccionada ha sufrido bastante los rigores de la sequía y la producción es menor a otros años.

Pasadas las tres de la mañana la primera carga para llevar a la bodega está prácticamente lista, por lo que el equipo de bodega comienza la recogida de las cajas que han ido quedado llenas en el viñedo. Un trabajo manual que se convierte en una especie de prueba de tetris para conseguir encajar todas las cajas en el remolque y en el cajón trasero del vehículo todoterreno. Y es que las condiciones de pendiente no permiten realizar otro tipo de transporte y se tiene que realizar en pequeñas cantidades.

Cerca de las cuatro de la mañana las primeras uvas llegan a la bodega y los motores de las bombas de impulsión, despalilladora y mesa de selección rompen el silencio de la noche una vez que se habían apagado los sonidos de la fiesta con la que se inició la jornada.

Las primeras cajas son vaciadas y el personal controla que al interior de la bodega no lleguen uvas que no tengan las condiciones deseadas para elaborar los apreciados vinos de esta bodega. “No tenemos problema en tirar uva que no cumple con nuestros estándares de calidad”, explica uno de los propietarios de la bodega, Flavio Salesi, que acuden con un grupo de amigos para mostrarles el trabajo nocturno de los vendimiadores.

Terminada la descarga de la uva y con el mosto en el depósito para que el enólogo Vicente Inat pueda comenzar con el trabajo en bodega, la rueda vuelve al inicio y los trabajadores se encaminan al viñedo en el que sigue el ritmo de corte tras una breve parada para reponer fuerzas.

Tras el recuento del trabajo realizado, los vendimiadores lo tienen claro. “Aquí nos queda todavía bastante esta noche”, señalan, por lo que es muy probable que vean las primeras luces del día con las tijeras todavía en las manos.

Mientras tanto, en bodega el trabajo se tendrá que prolongar bastante más allá. “No creo que nos marchemos antes de las nueve hoy”, señala uno de los integrantes de su equipo. Y es que tras terminar la vendimia del día tendrán que recoger y limpiar todo para que el equipo quede listo de cara a la próxima jornada.

Una vendimia que en esta bodega rondeña, como está ocurriendo en otras, es la más adelantada desde que se retomó la actividad vitivinícola en la ciudad. “Para nosotros es la vendimia más temprana que hemos realizado”, señala Salesi, que recuerda todavía su primera vendimia que no se inició hasta el mes de septiembre.

Y mientras unas bodegas optan por la vendimia nocturna para evitar el calor a los trabajadores y hacer que la uva llegue lo más fresca posible a la bodega, otras optan por iniciar el trabajo con las primeras luces del día y terminaron a media mañana antes de que la temperatura comience a subir y así evitar también las altas temperaturas para los vendimiadores.

En este caso también suelen optar por dejar la uva en refrigeración durante una jornada para esté a una temperatura adecuada en el momento de molturarla y extraer el mosto con el que se elaborarán las próximas añadas de unos vinos que han logrado hacerse un hueco en el competitivo mercado.

En este sentido, desde las bodegas explican que aunque la producción será inferior a otros años, la calidad será bastante buena. Eso sí, se trata de una uva más pequeña y que “está sufriendo”, reconoce Inat.Mientras tanto sigue el trabajo de la recogida en toda la Serranía a la espera de que puedan bajar las temperaturas y las variedades tardías sufran menos el calor.