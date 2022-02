La alcaldesa de Ronda retira las competencias a su delegado de Seguridad

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, anunció este martes la retirada de las delegaciones que ostentaba hasta el momento el delegado municipal de Seguridad, Bomberos, Medio Ambiente y Agricultura, Juan Carlos González, debido a un “desafortunado” comentario en redes sociales sobre los agentes de la Policía Local que participaron en una protesta contra lo que considera “arbitrariedad” de la jefatura del cuerpo.

El propio concejal compareció ante los medios de comunicación en una precipitada rueda de prensa, que se convocó con pocos minutos de antelación y sin indicar el motivo de la misma, para asumir su responsabilidad, reconocer error que había cometido y poner todos sus cargos a disposición de la alcaldesa.

En su intervención el edil pedía disculpas por lo ocurrido, al tiempo que elogió el trabajo que desempeña este cuerpo de seguridad en la ciudad y la importante labor que han realizado durante una situación tan compleja como está siendo la pandemia.

De momento el concejal no renunció a su acta de concejal ni Fernández aclaró si le pedirá que se marche, limitándose a señalar que en las próximas semanas se anunciará un reestructuración del equipo de gobierno.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Aguilera, exigió su salida de la Corporación al considerar que alguien que faltó el respeto a los agentes de este modo no puede seguir siendo edil.

"No solo no puede ejercer las competencias de delegado de seguridad ciudadana quien falta al respeto a la propia policía, sino que no puede ser representante público, ni miembro de la Corporación municipal quien insulta a un cuerpo que tiene carácter de autoridad", dijo Aguilera.

Y es que el concejal habría llamado “sinvergüenzas” a los policías, aunque eliminó rápidamente el comentario. Y es que el edil sostiene que la publicación de dicho comentario fue un error y que fue fruto de mantener varias conversaciones al mismo tiempo.

A la espera de conocer si el concejal entregará su acta, la regidora rondeña se verá obligada a acometer una nueva crisis política tras retirar sus competencias a los concejales de APR, hasta entonces socios de gobierno de los populares, debido a la crisis interna de la formación independiente a causa de la destitución de uno de sus cargos de confianza por discrepancias con su portavoz.