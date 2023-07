La atención de infecciones de transmisión sexual llegará a todos los centros de salud de Antequera

El Hospital de Antequera ha iniciado un proceso de formación y actualización de profesionales de medicina y enfermería del Área Sanitaria Norte de Málaga – Antequera (ASNM) en el abordaje sanitario de las principales infecciones de transmisión sexual (ITS). Esta actividad pretende formar a nuevos referentes en ITS para reforzar la labor que vienen desarrollando desde 2019 los profesionales de la Unidad de Apoyo a la Salud Sexual y Reproductiva del Área Sanitaria Norte de Málaga – Antequera (UASEX). La UASEX, hasta ahora con una única sede en el Centro de Salud de Antequera, tiene como misión dar una respuesta rápida, efectiva y de fácil acceso a cualquier persona de la comarca de Antequera, que necesite algún tipo de orientación o asistencia sanitaria relacionada con problemas de salud sexual y/o reproductiva. La incorporación de nuevos profesionales a esta estrategia asistencial, permitirá abrir consultas de la UASEX en el resto de zonas básicas de salud del ASNM (Archidona, Mollina y Campillos).

La extensión de este modelo de atención a las ITS, ha supuesto una "gran mejora" en la calidad de la asistencia que se presta a este problema de salud, sostienen sus responsables, al tiempo que aseguran que contar con instalaciones y profesionales especializados, permite dar respuesta en un ambiente de intimidad y confidencialidad a cualquier problema de salud sexual y reproductiva, además "permite agilizar al máximo las exploraciones, pruebas diagnósticas y aplicación de tratamientos, teniendo lugar estas intervenciones en un acto único, evitando así demoras innecesarias". Esta consulta recibe pacientes derivados desde los centros de atención primaria, así como aquellos que acuden por iniciativa propia. Con ella, se pretende tratar precozmente las ITS (clamidia, sífilis, gonorrea, etc.) a través de métodos diagnósticos altamente sensibles y rápidos, así como de la aplicación de tratamientos eficaces. Se incide también en la concienciación de la ciudadanía como herramienta principal para su prevención. Está previsto que estas nuevas consultas específicas arranquen su actividad después del verano, pudiendo acceder a ellas a través del médico de familia, en los puntos de información del Centro de Salud o a través de Salud Responde.