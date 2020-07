Salud remodelará el hospital de Ronda para dotarlo de más zonas de aislamiento Covid y UCI

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía realizará un inversión de 152.000 euros en el Hospital de la Serranía de Ronda para dotarlo de más zonas específicas para el tratamiento de posibles pacientes que estén afectados por coronavirus, ampliar las habitaciones UCI disponibles en la actualidad y dotarlo de un sistema especia de filtrado de aire creado por una empresa andaluza.

En este sentido, los responsables de Salud explicaron que será el primer hospital de la comunidad que cuente con este nuevo sistema tanto en las zonas de aislamiento de observación como en las áreas de Cuidados Intensivos del complejo hospitalario.

En cuanto a los detalles de la actuación, el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, explicó que en la zona de observación se posibilitará la creación de un espacio con 6 sillones y 2 camas, mientras el número de UCIS pasará de 6 a 8.

Esta actuación en la zona de urgencias del hospital rondeño también posibilitará mantener dos circuitos diferenciados, uno destinado a pacientes con problemas respiratorios y otro a pacientes no respiratorios, así como accesos diferenciados a los mismos. Esta remodelación contempla una mejora, tanto de las condiciones de presión como temperatura-humedad, en el sistema de climatización.

Esta zona de aislamiento en observación de Urgencias contará con un sistema de filtración de última tecnología diseñado y ejecutado por una empresa andaluza que une filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) más lámpara ultravioleta para el refuerzo del sistema de desinfección y renovación del aire de los distintos espacios de la mencionada zona de aislamiento.

De igual modo, todas las habitaciones de UCI dispondrán de sistemas de control de presión diferencial para garantizar los parámetros y valores exigidos por normativas de referencia.

Asimismo, se va a proceder a la ampliación de la dotación de gases medicinales al Hospital de Día Médico-Quirúrgico lo que permitiría su uso como área de atención a pacientes críticos en el caso de que fuera necesario.

Hasta el momento el hospital rondeño permanece libre de pacientes covid tras el fallecimiento hace unas semanas de un anciano procedente de una de las residencias situadas dentro del término municipal de Ronda que conllevó a realizar una amplia operación por parte de los rastreadores al tratarse de un caso en un recinto sensible como son las residencias de ancianos. No obstante, el brote se encuentra en estos momentos en situación de control y no se detectaron más positivos además del propio residente que ofreció resultados contradictorios en las pruebas.