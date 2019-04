De la Torre dice que ha habido "altas inmediatas" de la Policía Local en la Semana Santa de Málaga tras la inspección anunciada

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este Lunes Santo que ha habido "altas inmediatas" en la Policía Local en la Semana Santa de Málaga tras la inspección anunciada por el Ayuntamiento a raíz de las bajas de efectivos en los dispositivos de seguridad de las procesiones. Aunque ha dicho tener "palabras de reconocimiento y gratitud para el esfuerzo" de los agentes de la Policía Local, con quienes existe un conflicto laboral que estos días se está manifestando esta Semana Santa.

Ha señalado, como ejemplo, que la Policía Local está "complementando los fallos o defectos" que pueden tener el personal de estas empresas "que no han sabido a lo mejor organizar bien esos pasos", valorando, de igual modo, "el número amplio de voluntarios" y animando a que haya para "poder hacer frente al movimiento y las exigencias de la ciudad en esos momentos en que especialmente es importante que no solo la sensación de seguridad, sino la seguridad, sea una realidad en la vida de la ciudad".

"Mis palabras de reconocimiento a quienes van, se esfuerzan y cumplen", ha incidido el alcalde, que cuestionado por una posible huelga encubierta, ha dicho: "No sé si la hay". Al respecto, ha explicado que ha pedido a la inspección médica que vea "qué pasa con esas bajas", asegurando, además, que "ha producido altas inmediatas de un número significativo".

Es más, ha aclarado que si esas bajas no están o estuvieran justificadas "me parecen mal que se pueda utilizar un pretexto que no exista para no cumplir los servicios que es importante cumplirlos", aclarando, no obstante, que "la mayoría lo está haciendo".

"Ese hecho, en la hipótesis de que sea así, no puede descalificar la conducta fenomenal y positiva de la grandísima mayoría de los policías malagueños", ha dicho. Por todo ello, ha valorado que la ciudad está "perfectamente atendida".