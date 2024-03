La lluvia no dio tregua a la 'novia' de Ronda este Miércoles Santo

La lluvia no dio tregua durante toda la jornada del Miércoles Santo y los responsables de la Hermandad de la Columna no tuvieron dudas a la hora de tomar una decisión "difícil" de no realizar estación de penitencia este año pero que consideraban que "es la mejor". Además, animó sus hermanos a no parcharse tristes y pensar ya en el trabajo de cara al próximo año. La ciudad del Tajo se quedó sin ver por sus calles la Virgen de la Esperanza, conocida popularmente como la 'novia' de Ronda.

En el interior de la iglesia de San Cristóbal, pese a la lluvia intensa que no dejaba de caer, un gran número de hermanos se congregaron con sus túnicas nazarenas y quisieron a acompañar a su junta de gobierno y a sus sagrados titulares en esta jornada. También la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, y diferentes autoridades civiles y militares quisieron acompañar a la cofradía en estos momentos tan complicados.

A pesar de que todo el mundo tenía casi seguro que este año no se procesionaría, las lágrimas corrieron por la cara de algunos nazarenos y mujeres de mantilla al conocer que no habría salida. "El año que viene será", era la frase más repetida en el interior del templo.

No obstante, los alrededores de la iglesia y de los toldos bajo los que se encuentran las imágenes de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza se llenaron de público que no quiso dejar de realizar su visita a las dos imágenes.

Una vez que se comunicó oficialmente que no se haría estación de penitencia los hermanos abrieron los frontales de los toldos para que el numeroso público pudiese acercarse a los mismos. Allí habían aguantado pacientemente bajo el agua hasta que llegó ese momento.

Ahora las dudas se trasladan hacia la colegiata de Santa María la Mayor desde la que tiene previsto hacer estación de penitencia el Silencio a las 23:00. Una estación de penitencia que también peligra debido a que la lluvia sigue cayendo y las previsiones apuntan a que podría seguir haciéndolo. No obstante, la Hermandad todavía no realizó ningún tipo de comunicación oficial.