Pablo Atencia: "Ojalá que vivamos la Semana santa con normalidad, naturalidad y fe"

LA espera ha sido dura, dos años sin poder realizar estación de penitenciad debido a la pandemia del Covid-19. Pero los cofrades tienen un brillo especial en su mirada porque a pesar de todo se acerca una nueva Semana Santa. Málaga contemplará los desfiles procesionales de las distintas hermandades y cofradías en las calles y podrá volver a escuchar el sonido de las bambalinas, oler el olor del incienso y ver estampas que producen un vuelco en el corazón. El presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, Pablo Atencia, afronta esta Semana Santa con ilusión y esperanza.

–¿Cuál es su valoración del Centenario?

–Nosotros empezamos el camino del centenario en enero del año 2022, antes de la pandemia, todo lo que se diseñó se ha llevado a efecto. Se han realizado más de 30 actividades y el resultado creemos que ha sido muy bueno. Pretendíamos que todas las cofradías participaran de manera activa en el Centenario y se ha conseguido.

–¿Cómo ha afectado la pandemia a la Agrupación de Cofradías?

–No ha sido fácil. Nosotros desde el 14 de marzo que se decretó el estado de alarma no hemos recibido ningún tipo de ingresos, todo lo contrario, ese año devolvimos el 100% del dinero a los abonados. Todo esto nos llevó a hacer un ajustes de cuentas gastos en la Agrupación de más del 50% y solicitar un prestamo ICO de 900.000 euros con dos años de carencia. Gracias a esto es por lo que hemos podido ayudar a las cofradías.

–¿Cómo han respondido los abonados este año?

–Existe mucha demanda, más de un 97% de los abonados han renovado para este año 2022. Al igual que otros años se han quedado algunas sillas en quinta y sexta fila que se han puesto en venta y hemos recibido tal número de peticiones para llenar otro recorrido oficial.

–¿Se ha planteado la Agrupación el problema de algunas cofradías para completar los cortejos procesionales?

–Nosotros hemos objetivado la situación, de momento no dimensionamos el problema, históricamente siempre ha habido cuatro o cinco cofradías que han tenido problemas, este año yo me he encargado de hablar con los 41 hermanos mayores y son cinco las que realmente tienen problemas. A día de hoy no es un problema generalizado, pero aun así la Agrupación va por delante y hemos realizado un plan estratégico a medio plazo sobre todo de fidelización a medio y corto plazo.

–¿Cuál es la situación de Carretería?

–Por Carretería pasan 16 cofradías, estoy convencido que con el tiempo cuando terminen las obras será mayor el número de hermandades que procesionen por Carretería. De las 16 hay dos cofradías que se lo están aún planteando. Una de las ventajas que tiene el nuevo recorrido oficial es que te da las posibilidad de acceder a la Tribuna por otros entornos como calle Granada. Nosotros como Agrupación llevamos la gestión del espacio del recorrido oficial, pero cada hermandad es soberana de elegir el recorrido de ida y vuelta. Personalmente, creo que calle Carretería va a quedar magnífica y estoy seguro que en un futuro se unirán más cofradías.

–¿Ha sido difícil cerrar horario e itinerarios para esta Semana Santa 2022?

–Los horarios e itinerarios están cerrados, este año ha sido más difícil por las obras de Carreteria. Siempre es habitual que haya algún cambio de última hora.

–¿Qué valoración hace la Agrupación del nuevo recorrido oficial?

–La institución hizo un balance en junio del 2019, una vez que ya se puso en marcha el primer año. En el balance se recogió lo que consideramos que estaba bien, lo que era mejorable y lo que estaba menos bien. De ahí salió un listado muy amplio de mejoras en estéticas y organizaciones. A nivel de terminaciones hubo algunos problemas, montar una infraestructura de estas características es una labor muy complicada. Es una instalación para 24.000 persnonas que tiene que convivir también con el día a día de la ciudad.SEste año hemos llevado a cabo fundamentalmente tres mejoras: el cambio de color del azul al granate, las tribunas van a tener elementos decorativos y se ha reducido el tamaño de la Tribuna Oficial.

–¿Qué solución propone la Agrupación para que la tribuna oficial no esté en gran parte vacia al paso de las cofradías?

–La Tribuna anterior contaba con un total de 2000 abonos la hemos reducido a 900. Todos los palcos de particulares los trasladamos a la calle Molina Larios, con esta medida la tribuna oficial está reservada en exclusiva para las cofradías. Todas las cofradías tienen dos palcos y luego existen una serie de palcos que son para protocolo. La Agrupación uno de los temas que percibió es que la Tribuna tuvo muy baja ocupación en la anterior Semana Santa y este año se ha decidido en la Junta de Gobierno que cada cofradía tendrá que tener un responsable de palco, que se va a ocupar de que los palcos estén en lo posible siempre ocupados.

–¿Cómo está planteada la estación de penitencia de las cofradías que no entran en el interior de la Catedral?

–Con este acto se pretende que exista un rato de oración con una lectura al paso de las cofradías por la Plaza delObispo. La idea es que las hermandades tenga su momento de recogimiento al igual que lo hacen las cofradías que por dimensiones sí pueden entrar en el interior de la Catedral.

–Este año es su último año como presidente en la Agrupación. ¿Ha tomado ya la decisión si va a seguir?

–Las elecciones son en el mes de octubre. Precisamente se cambiaron los estatutos de la Agrupación para sacar el proceso electoral de las fechas próximas a la Semana Santa. La idea es que una vez acabada la Semana Santa, en el mes de mayo analicemos como ha ido, nos sentemos la Junta de Gobierno y a partir de ahí tomar una decisión. Yo siempre estoy disponible para la Semana Santa y por lo tanto para la Agrupación, lo he estado toda mi vida.

–¿Qué le pide Pablo Atencia a la Semana Santa 2022?

–Lo más importante es que nos acompañe el tiempo. A partir de ahí, que lo vivamos con normalidad, naturalidad y fe, que le demos gracias a Dios de la gran Semana Santa que tenemos. Yo siempre insisto es que es importante parar y mirar hacia detrás para valorar lo que tenemos y saber apreciarlo.