Pollinica de corazón y por convicción, con la alegría y la vitalidad por bandera. Paloma Saborido, presidenta del comité científico del IV Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, visitó la pasada semana al Papa Francisco en Roma en representación de la centenaria Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. A día de hoy sigue siendo la vigente pregonera con un brillo inquebrantable en sus ojos. Saborido afronta los meses previos al citado congreso y a la magna en la que participará su “Cristo de la Pollinica” con ilusión.

-Acaba de llegar de su viaje a Roma, ¿qué tal la experiencia?

-La visita surgió de sorpresa. Yo tenía planeado un viaje personal a Roma, con mis billetes y mi alojamiento, y mi amigo el sacerdote Salvador Aguilera me propuso aprovechar la visita para pedirle al Papa Francisco una carta de presentación para el congreso. Lo comenté con Luis Merino, presidente de la comisión del centenario, y seguimos adelante, y es que como bien decía mi padre, los cofrades no tenemos vacaciones. Le ofrecimos al Papa la medalla de oro del centenario, una serie de documentos, información sobre el congreso y una reproducción al óleo del cartel de la efeméride. Fue todo un privilegio que aceptaran nuestra propuesta ahora que está todo tan restringido por la pandemia. Fue una experiencia personal muy emocionante porque me recordó a la entrega que se realizó a San Juan Pablo II en el año 1987 con Don Francisco Toledo como presidente de la Agrupación, también en una audiencia general. Aunque ellos lo hicieron en la plaza de San Pedro.

-¿Sintió mucha responsabilidad?

-No suelo ponerme nerviosa. Estoy acostumbrada a hablar en público y a tratar con diferentes personalidades. Cuando salió el Papa fue el momento más inquieto de mi vida. Tuve una responsabilidad enorme por representar al centenario de la Agrupación de Cofradías y a mi Semana Santa. Me designaron para ello. Además admiro al Papa Francisco por la modificación y el rejuvenecimiento que está otorgando a la Iglesia Católica.

-¿Qué le aportará a Málaga la realización de este congreso?

-Es un hito y las expectativas son enormes. Me gustaría que fuese un antes y un después. Málaga será la capital de un debate teológico, antropológico, cultural, artístico sobre la Semana Santa como movimiento en la religiosidad popular. Monseñor Rino Fisichella nos dio la enhorabuena por el plantel de ponentes y los temas que se tratarán.

-¿Nota interés en los propios cofrades de Málaga?

-Tenemos muchísimos inscritos a nivel online y presencial. Espero que los cofrades sepamos apreciar la oportunidad que tenemos de formarnos en la esencia de lo que estamos haciendo. Hay mucho interés entre los propios universitarios, y a nivel internacional en América Latina ya esperan que se puedan abrir las fronteras para venir. Al final carece de sentido discutir por una banda de música o por una flor u otra si no tenemos claro que eso es un medio, nunca el fin.

-El congreso será del 23 al 25 de septiembre. ¿En la mañana de ese sábado estará más pendiente de las ponencias o de lo que ocurra en calle Parras horas antes de que Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén salga a la calle?

-Me pones entre la espada y la pared. Llevo desde octubre de 2019 trabajando por este congreso junto a José Carlos Garín. Pero lo cierto es que inmediatamente al terminar iré a calle Parras disparada. Esa magna que sacaremos el sábado por la tarde es el medio para alcanzar el fin, y de ello hablaremos en el congreso.

-¿En qué pensará cuando el Señor esté en la calle?

-En mi padre. Será mi único pensamiento.

-¿Con qué marcha sueña verlo caminar?

-Con Entrando en Jerusalén, que de hecho sonó en mi pregón de 2019. Después evidentemente con Pescador de hombres.

-¿Cree que la magna será la primera procesión que verán los malagueños tras este parón obligado por la pandemia?

-Ojalá, pero no lo sé. También digo, con independencia de una cosa u otra, que el primero siempre será el Cristo de la Pollinica. Debería serlo.

-¿Cómo lleva ser la vigente pregonera desde la cuaresma de 2019?

-Creo que voy a salir en Wikipedia (comentó entre risas). Uno es pregonero cuando ha dado el pregón, antes no. Yo he sido la última pregonera desde 2019 y será así por lo menos hasta 2022, año en el que deseo que sea Javier González de Lara. Hablamos a menudo y estoy segura de que nos dará un excelente pregón.

-¿Ha descubierto una nueva Semana Santa con la veneración de las imágenes en los templos?

-Yo lo he vivido de una forma diferente. A nivel personal fue complicado con mi padre ingresado en el hospital. Sí que tuve oportunidad de visitar determinados templos, pero a mí no me ha gustado, yo quiero mi Semana Santa. Los cultos los tenemos durante todo el año. Yo me encuentro más cercana a mi Dios cuando me pongo mi túnica de nazareno y realizo la procesión o la estación de penitencia.

-¿Cómo cree que ha afectado en las cofradías todo este tiempo sin cultos externos y con una notable disminución en sus actividades?

-Cuando tú tienes un grupo de personas que trabaja constantemente y eso se corta, se merma en todos los sentidos: en la actividad diaria, en la ilusión cofrade y a nivel económico. No obstante, las cofradías se han readaptado a la situación y han sido las asociaciones que mejor, mayor y con más rapidez han respondido a la sociedad.

-¿Volveremos?

-Nunca nos hemos ido.