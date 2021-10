Que la gente no les fuera indiferente, cantaban Mercedes Sosa y Ana Belén. Que no lo fuera su dolor.

Tanto, tanto dolor venimos arrastrando… Dos años enteros de un mundo irreconocible, en el que todo lo que éramos se nos trata de vetar, en aras de una nueva cultura justamente de la indiferencia, de los encuentros y los abrazos evitados y vetados. Una nueva cultura del miedo, que amenaza con esclerotizar las raíces de nuestra libertad, la raíz misma del ser (la lección es antigua, el cuento es sabido: rebusquen y encontrarán ejemplos, en distintas escalas del pavor).

El ser, celebrábamos luna de Nisán tras luna de Nisán en nuestra Semana Santa. La fiesta del encuentro y del abrazo, la lógica sin lógica, la razón de la sinrazón, en y por la única razón del amor.

Ahora, entre dolores de parto, se acerca la Magna, aunque no se aproxime la luna de Nisán, sino el rito de la memoria, el de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. Qué oportuno. Se aproxima el rito de la memoria justo cuando esta Magna se debe alzar como memoria agradecida a los difuntos, a los que nos precedieron, a aquellos hombres y mujeres cuyo ser nos regaló el nuestro.

Entre dolores de parto, la Magna se acerca inquiriéndonos qué le pediremos a Dios que sea para nosotros. Qué sentido le otorgaremos, pues será en eso, en la otorgación de sentido, en lo que se jugarán todas las cartas, y no en el espectáculo ―en tantos aspectos dudoso en su planteamiento, y en la buena y en la mala acepción del término― que se nos pondrá por delante.

Serán nuestros ojos y nuestros oídos los que decidirán qué oyen y qué ven para (como María) guardarlo en el corazón y ―en el futuro― contarlo a los que vengan, sin omitir nada de lo que se oyó y se vio, nada de lo que se sabía y se supo y el futuro merecerá saber, como nosotros hemos merecido conocer y heredar el legado del 21 que ―se supone― saldremos el sábado a celebrar.

Por mi parte, sólo le pido a Dios que le mirada ilusionada de un niño al pasar la Pollinica sea respetada como primacía de la Magna, y no otras miradas que puedan pretender esa misma primacía.

Por mi parte, sólo le pido a Dios que el derecho constitucional al libre tránsito por la vía pública sea respetado y que entre el público ―con Erich Fromm― se venza de una vez el miedo a la libertad, ese miedo que nos aniquila como ciudadanos y aquilata y eleva a cualquier aspirante a tirano.

Por mi parte, sólo le pido a Dios que tantas heridas encuentren consuelo y si algún fariseísmo quisiera ganarle partidas a la fiesta, la fiesta sea la que gane la partida. Que sea nuestro pueblo el que de una vez por todas la recupere, pues es suya y sólo suya, como siempre lo fue y será, contra viento y marea, contra cualquier marejada de la Historia.

Sólo le pido a Dios que, en la Magna, mi gente ―en efecto― no me sea indiferente. Que cuando Dios hecho hombre y María pasen, sea para que mi gente los recupere suyos y en la calle, de la calle y para la calle.

Que sean el Dios en salida del papa Francisco. El Cristo al cabo de la calle de los pregones de Manuel Alcántara y el padre Zurita. Que sean el Dios liberado y libertador, aunque a veces creamos que el Cautivo es un pobre iluso al que somos nosotros los que encarcelamos, cuando Málaga, con Él, gana y ganará siempre de antemano la partida, ésa que el sábado estamos emplazados a dirimir.

En la Magna, sólo le pido a Dios que sea la verdad y la vida la que nos pasen por delante. Que todo aquello que en la celebración sirva a la cultura de la muerte y la mentira lo sepamos por dentro y lo contemos luego (luego, sí, pero lo contemos) a los que vengan, en nombre de la justicia y de la purificación de la Historia.

Pídanle a Dios ―a esa verdad y forma de la verdad que habita en nuestro corazón y, no lo duden, es Dios latiéndonos― que lo que pase en la Magna no nos sea indiferente. Que no sigamos perdiendo la oportunidad de destruir a la cultura del dolor. Que seamos como María.

Que cuando María nos pase por delante, sea de nuevo para animarnos a seguir su ejemplo, el de pisar con el talón a la serpiente para ser libres y felices como pueblo, como Málaga libre.

Sean, pues, felices.

Nos vemos en las calles.