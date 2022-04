El alcalde de Málaga insiste en buscar "flexibilidad" en el recorrido de Semana Santa para que "la gente pueda callejear"

Un día más, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido al recorrido oficial de Semana Santa de la ciudad y ha pedido tener una "postura constructiva", valorando el trabajo que se ha hecho. Además, ha incidido en buscar "una flexibilidad entre la seguridad y la necesaria permeabilidad, de tal manera que la gente pueda cambiar de sitio, callejear".

De la Torre, tras ser cuestionado por las críticas al recorrido, ha admitido que sobre este tema ha recibido algunas observaciones, inclusive, críticas de "algunos malagueños, no de muchos, pero algunos". "Siempre digo que es una decisión de la Agrupación de Cofradías, nosotros siempre hemos colaborado con los planteamientos que la Agrupación ha hecho en relación con el recorrido, en este caso, al cambio", ha dicho.

"Trataremos de ver, por un lado, de qué manera la agrupación reflexiona sobre este tema y se pueda mejorar", ha señalado, al tiempo que ha recordado que las razones esenciales que han motivado el cambio en la Agrupación es "temas de seguridad, tratando de que se eviten situaciones como las que pasó una vez en calle Carreterías" un Lunes Santo de 2017 cuando una pelea provocó una estampida con heridos.

Según De la Torre, "quizá en esa experiencia ha podido estar latiendo en los responsables de la Agrupación y ver cómo se pueden organizar las cosas". "Si garantizas 100 por 100 la seguridad, crea problemas, se tiene que buscar una flexibilidad entre la seguridad y la necesaria, movilidad, permeabilidad, de tal manera que la gente pueda cambiar de sitio, callejear", ha apuntado.

Al respecto, ha asegurado que él "siempre" ha callejeado: "De pequeño me ha gustado ver las cofradías, la Semana Santa, las procesiones, no sentando, moviéndome, y tenemos que garantizarlo dentro del recorrido oficial y fuera del recorrido oficial".

Ha explicado que este miércoles ha intercambiado impresiones con el presidente de la Agrupación y "él hablaba de que quizá hay demasiadas vallas en la parte del recorrido no oficial", por lo que ha encargado al concejal delegado de Seguridad "hacer esa reflexión y si cabe, hacer esas reducciones". No obstante, ha apuntado que "hay que verlo y de qué manera que no genere problemas como el de Carreterías".

También, y por otro lado, ha valorado que el paso por la Catedral, que "es una novedad importante. Digamos que hay también una motivación de vinculación al hecho religioso de la Semana Santa". "Las cofradías hacen estación de penitencia en la Catedral, pasan las que caben, las que no caben en la plaza del Obispo. Eso está pactado, entiendo, y hablado entre la Diócesis y la Agrupación", ha añadido.

"Nosotros desde el Ayuntamiento lo que tenemos que garantizar es que los servicios públicos funcionen en transporte público, limpieza, en seguridad..., a pesar de las dificultades que hay. En esa línea se irá", ha incidido. Sobre la permeabilidad del recorrido, ha dicho que cree que "hay suficientes puntos". "Falta, como toda cosa nueva, que sea conocido, interiorizado, memorizado, que la gente sepa dónde están los pasos y que esos pasos funcionen".

Además, ha aludido a que los horarios "ciertamente algo difíciles de cumplir" obligan a las cofradías a ir una detrás de otra y "hay que dejar un pequeño paso, una pausa, de un minuto, el tiempo que sea, donde hay gente acumulada" y así dejar paso a los que quieren ir de un lado a otro, porque "hay que atender a la gente que quiere pasar, eso está claro", abogando por tener "sentido común".

"Esto es una opinión de un profano en el fondo tratando de poner sentido común a los temas", ha señalado, valorando "el gran esfuerzo" que se ha hecho y insistiendo en ser "constructivos". Por último, sobre las críticas, ha dicho que "antes de dar opiniones hay que informarse y no hacer una declaración, a lo mejor, muy descalificadora en base a una primera impresión visual". "Aconsejo siempre la prudencia de tener la información y ser constructivos en los temas", ha concluido.