La antesala de la Semana Santa de Málaga 2022

La presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga es un acto que marca el inicio del funcionamiento al completo de la maquinaria cofrade. El día que los cofrades se reúnen en torno al arte para verse todos representados.

La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, a propuesta de su presidente, Pablo Atencia, nombró a Fernando Prini como el artista que realizará el cartel anunciador oficial de la próxima Semana Santa de Málaga 2022. El acto de la presentación tendrá lugar la tarde de este martes en el teatro Echegaray a las 20:00 horas.

El hermano mayor de la Archicofradía de Pasión, Antonio M. Sánchez Herrera será el encargado en realizar la presentación del cartel. La Archicofradía de Pasión es la que posibilita que Antonio Sánchez y Fernando Prini se conozcan desde hace décadas y mantengan un cercano vínculo cofrade al ser ambos hermanos de la corporación con sede en la Iglesia de Los Mártires.

Fernando Prini no se considera pintor tal cual, ya que yo no utilizo pinturas para realizar sus obras, de joven si pintó algunos cuadros al óleo, pero el groso de su trabajo pertenece al dibujo y al diseño cofrade.

Prini declaraba en conversaciones con este periódico que desde muy pequeño he tenido como referencia y le interesaban muchísimo las obras de dibujo de dos artistas sevillanos Francisco Hohenleiter Castro y J. García Ramos, ambos de principios del Siglo XX.

“El proceso de la elección del cartel me pilló totalmente de sorpresa, fue inesperado. Desde el principio ha sido una responsabilidad enorme y a la vez un gran orgullo. El ponerme a trabajar en el cartel no ha sido fácil debido a mi trabajo, pero con constancia y buen hacer he podido entregar el cartel a tiempo” afirmó Prini.

El autor anunció que el mundo cofrade espera algo habitual al trabajo que él suele realizar, pero que en cierto modo, espera sorprender a todo el mundo con su cartel, ya que es algo novedoso.

“Yo nunca habría imaginado que habría sido elegido cartelista oficial de la Semana Santa, así que en ningún momento me he puesto a imaginar cuál sería el cartel que yo pintaría. Si alguna vez lo hubiera pensado, a lo mejor hubiera sido más fácil la realización” contó Prini.