Las cofradías de Málaga se reunirán el 1 de junio para analizar la devolución de los abonos de Semana Santa

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa ya ha citado a las corporaciones nazarenas de la ciudad el próximo 1 de junio. día en el que está previsto que Málaga comience la fase 2 de la desescalada.

Los 41 hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de la entidad se darán cita en la sede de San Julián para estudiar la devolución del importe de los abonos de la Semana Santa de 2020.

“Al final son las personas más cercanas a la entidad junto con los hermanos de las distintas corporaciones. No podemos tomar una decisión hasta que no se reúna la junta de gobierno, lo que sí hemos adelantado es que se devolverá dinero, pero hay que esperar, la Agrupación de Cofradías es un órgano en el que es necesario un consenso para tomar decisiones, no depende solamente del presidente, sino de las 41 hermandades”, admitió Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías.

Además, Atencia recordó que aunque no se hayan celebrado las procesiones, las cofradías han tenido que enfrentarse a muchos gastos, y que el dinero que se recauda de las sillas es para las cofradías. "No obstante, los abonados son nuestra prioridad y les pedimos paciencia y confianza", recalcó.

En esta reunión, la Agrupación de Cofradías también hará balance sobre las distintas acciones sociales que todas las entidades cofrades de la ciudad han realizado en favor de las personas damnificadas por la crisis del coronavirus.