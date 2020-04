Málaga: Cuando el Lunes Santo comenzaba al alba

Si algún magazine generara una lista con los actos cofrades que, más allá de las propias procesiones, componen la Semana Santa, habría un consenso generalizado a la hora de seleccionar algunos. Es probable que el desembarco de la Legión el Jueves Santo estuviera de los primeros. También estaría el traslado del Cristo del Monte Calvario desde su ermita hasta el Santuario de la Victoria o la mañana del Miércoles Santo con los paracas en la iglesia de San Juan. Sin embargo, habría uno que todo malagueño mencionaría: la misa del alba del Cautivo.

Los diferentes ritos que componen la Semana Mayor van adquiriendo la condición de tradición con el paso del tiempo. Este no ha de ser mucho ni poco, simplemente el suficiente para que arraigue en el pueblo. Así, cualquier milenial al que se le pregunté hablará del traslado del Cautivo como una realidad inamovible en la antesala al Domingo de Ramos. Bien distinta será la respuesta que ofrezcan aquellos que, en su propia piel, han vivido un Lunes Santo desde horas antes de que saliera el sol. La misa del Alba, la visita al hospital Civil, el traslado y la posterior procesión: todo en un mismo día.

La imagen de Jesús Cautivo se había bendecido en 1939, saliendo a la calle en 1940. La primera misa del alba se celebró un año después. En 1953 se estrenaba el frontal del nuevo trono. La cofradía del Cautivo había firmado en octubre del año anterior (1952) el contrato de ejecución del actual trono, obra del orfebre Seco Velasco. Estaba previsto que el pasado 14 de marzo la hermandad presentara la obra de adaptación del trono, bajo diseño de Salvador de los Reyes. Debido a la crisis del coronavirus, quedó suspendido.

Esta misa se venía celebrando en el interior del templo hasta la mayordomía de José Luis Palomo. Durante su mandato, a finales de los 90, se decide trasladar la eucaristía a la plaza de San Pablo. El actual hermano mayor, Ignacio Castillo, recuerda que, en aquellos años, la iglesia estaba abarrotada de gente, hasta el punto de que por momentos “no tocaba el suelo con los pies”. Eran habituales las aglomeraciones. “La gente esperaba para entrar y, como la junta accedía primero, solía haber algunos momentos tensos”, recuerda.

Castillo afirma que, con el traslado el Lunes Santo, no “disfrutaba de nuestro día”. “A mí me preguntaban: ‘¿Has visto qué bonita va la Virgen?’, y yo respondía que no. No había tiempo para pararte unos minutos antes de salir a rezar delante de los tronos. Era una jornada de 26 horas”.En junio de 2009, la hermandad aprobó en cabildo el cambio de fecha del traslado, del Lunes Santo al actual Sábado de Pasión. Era una decisión que llevaba gestándose tiempo en el seno de la corporación.

Las razones, expuestas por el entonces hermano mayor Juan Partal, eran claras: el cambio atendía a razones operativas, compaginando un traslado –con todo lo que ese término conlleva en Málaga– con los preparativos previos a una procesión. La idea, y así lo corrobora el paso del tiempo, era respetar los actos pero con la tranquilidad que otorga tener dos días de margen. Castillo afirma que fue un cambio “valiente” y que “quizá se tardó en acometer por miedo a la reacción del pueblo”. Sin embargo, caló bien en la propia corporación (fue aprobada por una amplia mayoría) e incluso gente que “inicialmente era más reticente acabó rendida a la evidencia”. Esto produjo también cambios en el Lunes Santo. Más concretamente en la distribución de las promesas, facilitándose la distribución entre el Sábado de Pasión y la propia salida penitencial.

2010, una década ha, sería el primer año en el que la hermandad celebrase la misa del Alba en la víspera del Domingo de Ramos. La Policía Local cifró en 70.000 personas la asistencia y, desde horas antes de que comenzara la misa, la gente ya esperaba en el entorno de San Pablo para el inicio del acto. Poco antes de las 8:00, el cortejo partió hacia el hospital Civil, dándose por concluido el traslado a las 13:30 con los Titulares en salón de tronos. En aquella ocasión los sanitarios volvieron a ocupar los varales, el público lanzó claveles y todos los ritos que conformaban el Lunes Santo de muchos malagueños siguieron cumpliéndose.

Desde 2017 se redujo el número de sillas y la presencia de protocolo, “con el objetivo de acercar a los Titulares al pueblo”. Este año 2020, debido a las conocidas circunstancias, los malagueños vivieron la misa del alba a través de la televisión. La pandemia no ha podido con uno de los ejes vertebradores que marcan el tiempo cofrade.