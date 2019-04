El preso que delinquió porque "no había dinero"

José Manuel López, de 41 años, fue condenado por un delito contra la salud pública a tres años y un mes de prisión, pero será liberado esta Semana Santa por Nuestro Padre Jesús El Rico gracias al privilegio otorgado por el rey Carlos III a esta cofradía malagueña. El reo explicó ayer que delinquió porque "no había dinero y nos tuvimos que meter en eso" y mostró su sorpresa por ser seleccionado entre los seis reclusos a los que el Gobierno concede el indulto mediante Reales Decretos con motivo de la Semana Santa.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la directora de la cárcel de Archidona -Málaga II-, Noelia Moreno, y el hermano mayor de la cofradía Nuestro Padre Jesús El Rico, Antonio Martínez, precisó que se siente "muy bien, con mucha alegría y salir de aquí lo antes posible". "Ha sido inesperado, yo no sabía nada de esto, me ha venido la sorpresa; estoy muy contento y la familia muy contenta también", afirmó López, que precisó que cuando sea libre buscará trabajo y tirará "para alante".

Para ello pedirá ayuda a su cuñado, que es albañil, si bien tiene intención de irse "de vacaciones" a Granada un fin de semana a las cuevas que tiene un amigo suyo allí, así como de disfrutar de la Semana Santa y la feria de su pueblo, Vélez-Málaga. Precisamente en esta localidad también existe una cofradía de Jesús El Rico, por lo que señaló que se hará cofrade.

López es soltero, sin hijos, y vive con su madre, que "tiene una cierta edad que no es para dejarla sola". Explicó que "siempre" ha trabajado en la obra y solo cuenta con el "certificado escolar", si bien ha avanzado que se sacará el graduado cuando abandone la cárcel "por lo menos para tener algo".

Durante su tiempo en prisión ha superado una adicción a "sustancias tóxicas", algo que ha precisado "no ha sido duro", pues aseguró que tiene "fuerza de voluntad para lo que sea y ya está, es tener fuerza de voluntad y no recaer". Sobre ese episodio de su vida reflexionó que "no vale para nada, son años perdidos" y recomendó a personas que estén en una situación similar "que se quiten".

La directora del centro penitenciario Málaga II, Noelia Moreno, explicó que es la primera vez que un preso de esta cárcel es seleccionado para el indulto y que exactamente desde la prisión habían propuesto otros internos que también "se lo merecían", por lo que dio la enhorabuena a José Manuel López.

"Había varios internos en las mismas condiciones, propusimos a varios. Al final fueron dos a la terna de Archidona y el Consejo de Ministros decidió que fuera José Manuel. Salía en libertad el 24 de enero de 2020 y cumplió una ejecutoria de tres años y un mes", detalló la directora al respecto. Asimismo, indicó que López cometió su primer delito "por problemas con tóxicos, problemas que ha superado totalmente en el centro penitenciario: se le han realizado diferentes analíticas y lo ha superado totalmente. Desde que llegó al centro su comportamiento ha sido excelente, también con sus compañeros, no ha tenido ningún problema de expedientes disciplinarios".

Por estos motivos le deseó que "la vida en libertad le vaya bien, que no vuelva a cometer ningún acto que le traiga aquí, que esta experiencia que puede ser negativa para él le haya hecho reforzar en su vida otros comportamientos, que no vuelva a recaer en esa adicción y que siga adelante, que ha sido valiente al luchar contra una adicción", a lo que añadió que "es una persona más para reintegrarse en la sociedad".

La directora explicó que actualmente cuentan con 400 internos en el centro, si bien tiene capacidad para 1.008. "Se abrió el año pasado y faltan algunos módulos por equipar", precisó. También explicó que el perfil de los internos propuestos para ser indultados es el de alguien con "delitos primarios, que no tengan otros delitos, que se hayan reinsertado, que tengan buena conducta", si bien matizó que "obviamente hay delitos que pueden ser una ejecutoria de más años pues esos no entrarían en un principio".

Por otro lado, el hermano mayor de la cofradía señaló que el indulto es "seguir cumpliendo con la tradición, no deja de ser más que una obligación de la cofradía y el orgullo y lo que la distingue un poco también de las demás el resto de la Semana Santa y porque somos un poquito más especiales".

"Para nosotros es una alegría a una persona que está penando que tenga un indulto, como en este caso siempre viene haciendo Jesús El Rico, un indulto total", apuntó, al tiempo que dio la enhorabuena a López por su "nueva etapa", a quien pidió que "cuando cierre esta página de su vida que no la vuelva a abrir nunca, que siempre esta página se olvide pronto y que se cierre lo más pronto posible en su recuerdo".

Asimismo, aseguró que continuarán trabajando con la Semana Santa de Málaga para que se cumpla la tradición y agradeció a Instituciones Penitenciarias "el esfuerzo que han hecho durante todo el año y la selección de la terna, de los expedientes, que han tenido muchas horas de trabajo", así como al Gobierno, "porque el indulto no deja de ser una medida de gracia del Gobierno que haya mantenido la tradición en Málaga".

Por último, animó a "que nadie esté aquí, pero si está aquí dentro que celebre esta conducta como está José Manuel aquí este año para que puedan ser candidatos a cualquier tipo de beneficios penitenciarios".