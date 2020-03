Cancelado el Festival de Eurovisión por el coronavirus

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, anunció la cancelación del certamen de este año, que estaba previsto en Rotterdam (Países Bajos) el 16 de mayo, debido a la pandemia de coronavirus.

"Con gran pesar tenemos que anunciar la cancelación del festival", destacó la organización en un comunicado, señalando que la incertidumbre creada por la expansión de la Covid-19 y las restricciones tomadas por numerosos gobiernos de los países participantes han obligado a tomar esta decisión.

El supervisor ejecutivo de Eurovisión, Jon Ola Sand, señaló que la UER, junto a las autoridades de la ciudad de Rotterdam y los canales de televisión que iban a responsabilizarse de la transmisión (NPO, NOS y AVROTROS), seguirán en conversaciones para intentar que la localidad neerlandesa acoja la edición de 2021.

Es la primera vez en sus 65 años de historia que este festival de la canción, uno de los más populares del planeta, es cancelado, y esta circunstancia se produce en el año en el que la UER celebraba el 70º aniversario de su fundación.

"Estamos todos desolados por el hecho de que no se pueda celebrar el próximo mes de mayo, pero esperamos que toda la comunidad formada en torno a Eurovisión en todo el mundo siga apoyándose y queriéndose en estos momentos difíciles", señaló el comunicado.

Los organizadores subrayaron que en las últimas semanas analizaron posibles alternativas para lograr que Eurovisión pudiera seguir adelante, pero finalmente se optó por la "difícil decisión" de cancelar la edición de este año. "La salud de los artistas, trabajadores, aficionados y visitantes, así como la situación en Países Bajos, Europa y el mundo, son la clave de esta decisión", señalaron.

Blas Cantó acepta representar a España en Eurovisión 2021

Blas Cantó, el artista que debería haber representado a España en Eurovisión 2020, ha aceptado la invitación de RTVE para mantener su condición de candidato nacional el próximo año. "Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad por hacerlo el año que viene", ha dicho el músico murciano, que se encontraba preparando junto a la danesa Nicoline Refsing la puesta en escena de su canción oficial a concurso, Universo.

"Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto. Hay países que están empezando ahora la epidemia y no se sabe cuándo se va a poder frenar", ha señalado tras conocer la noticia de la cancelación.

"Hacerlo sin público era una locura, porque Eurovisión son los fans. Sin ellos no hay nada. Era importante hacerlo en condiciones, porque (el festival) se lo merece para darle su importancia", ha opinado respecto a algunas de las opciones que se manejaron para tratar de frenar la extensión del virus y mantener la edición de 2020. Lejos de dejarse llevar por el desánimo, el cantante ha apostado por "llevar Eurovisión por todo lo alto".

"Lo único que quiero es que la gente esté unida y que se queden en casa para que esto se pare lo más pronto posible. La salud es lo primero. Hay que priorizar en nosotros, porque sin nosotros no hay festival", ha concluido Cantó.