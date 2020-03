El último adiós se infecta con el virus de la soledad

Woody Allen alguna vez ha comentado con su proverbial sagacidad que no es que tenga miedo a morir, aunque no quiere estar allí cuando ocurra. Lo peor de la crisis del coronavirus es que te vas y tú como el cineasta estarás allí, pero solo; los que te lloren lo harán desde la distancia y nadie te cogerá de la mano en tus últimos suspiros ni nadie les consolará a ellos con un cálido abrazo cuando te hayas ido de este mundo, que es lo poco que se puede hacer para mitigar el dolor. Estos días, acorralados por el coronavirus, ya no nos queda ni eso...

El Consejo de Gobierno andaluz acordó el viernes pasado "prohibir todos los velatorios en instalaciones públicas y privadas", así como restringir las comitivas de entierros. Lo propio ha hecho el Gobierno central. Una de las medidas más delicadas que se derivan del estado de alarma afectan a este último adiós. Desde este domingo, los enterramientos, incineraciones o donaciones a la ciencia de un cadáver podrán realizarse sin tener que esperar a que se cumplan 24 horas desde el óbito, con independencia de que las causas de la muerte sean o no el Covid-19.

Es que hay también gente (vaya descubrimiento) que perece a diario, más allá de los 2.100 fallecidos que se contabilizan este lunes por la mañana en España a causa del coronavirus, esa plaga que está dejando los velatorios y los cementerios como un páramo, y por ende a los deudos más solos que la una.

Para volverse loco...

"Es inhumano no poder abrazarse en el dolor. El olor, el contacto, el sentir que estás vivo junto a otra persona viva y que lloráis porque uno de los tuyos ha partido para siempre... Eso es necesario para no volverse loco y morir por dentro”, ha declarado a TVE un desamparado ante el dolor que acaba de semidespedir a su padre, infectado por el maldito bicho.

La muerte es el más terrible de los acontecimientos en la vida de un ser humano, más cuando te da de lleno, con los seres queridos, con sus dosis correspondientes de naturalidad: un naufragio para los más jóvenes, tomar puerto para los más longevos.

En Madrid, la ciudad más castigada por el coronavirus, hay 15 cementerios municipales y con el repunte de la pandemia se han incrementado un 80% los entierros e incineraciones. Ya no es necesario que transcurran 24 horas desde el fallecimiento hasta la concesión de la licencia de enterramiento, una medida excepcional que se mantendrá durante toda la vigencia del estado de alarma, que acaba de ser prorrogado otras dos semanas. Los entierros e incineraciones se realizan en estricta soledad, sin comitivas dolientes, y la red se ha convertido en una gran tanatorio virtual, donde decenas de personas dan a conocer el fallecimiento de un familiar.

Colapso de muerte

La situación es tan complicada en la capital de España que los servicios municipales funerarios han doblado el brazo en el pulso al coronavirus y han tenido que cerrar. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida ha remitido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le anuncia que el Ayuntamiento de la capital dejará de prestar este servicio desde mañana martes ante la imposibilidad de continuar por la falta de material. Los trabajadores necesitan suministros, un material de seguridad del que carecen para seguir operando ante la avalancha de cadáveres que se les ha venido encima.

Sanidad y la Sociedad Española de Anatomía Patológica no han encontrado evidencias sólidas que adviertan del riesgo de contagio por coronavirus a partir de cadáveres. Pese a ello, la mayoría de funerarias españolas han optado por no prestar ningún tipo de servicio de vela o ceremonia para los fallecidos por esta enfermedad. Los trabajadores de las funerarias siempre utilizan guantes y mascarillas cuando acuden a un domicilio o centro hospitalario para hacerse cargo de un cadáver. Antes de su levantamiento, el medico les entrega el certificado de defunción que recoge las causas del fallecimiento. Ni siquiera se puede abrir el féretro con los restos para guardar la última imagen y la distancia de seguridad le está privando del calor de los suyos a los allegados, sin consuelo táctil en el desconsuelo.

Lo cierto por cierto (todo hay que decirlo) es que hay gente que se nos ha ido a la que siempre tenemos muy presente y que hay otros vivitos y coleando a los que eliminamos de nuestros pensamientos y preocupaciones como si se hubieran muerto...

Dicen por ahí que la muerte no puede ser más terrible que la vida. Lo atestigua el calvario de los que tienen que despedir estos días a sus seres queridos. El único consuelo que se les puede dar es recordar que a pesar de los pesares nada puede impedir que se sienta cerca a tu gente, la física siempre estará por debajo de la química en la relación entre los seres humanos.

Por lo que a uno le toca, desde aquí mando un sentido abrazo al querido compañero Miguel, desde la lejanía pero muy cerca emocionalmente, que también es importante.