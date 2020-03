Cómo deshacerse correctamente de los residuos en las casas con contagiados por coronavirus

Hasta ahora estamos teniendo mucha prudencia a la hora de salir de nuestras casas utilizando mascarillas y guantes. Cuando volvemos, un nuevo hábito que estamos incorporando es el de lavarnos las manos, con técnica y todo, que para eso tenemos tutoriales en youtube para ello.

Sin embargo, poco escuchamos o nos informan de qué debemos hacer con los residuos que se generan si alguien de nuestra familia está contagiado de coronavirus.

Evidentemente, se han de tirar de una manera especial, alejados del resto de residuos del hogar. Toda la basura de la persona afectada se separará de los del resto de la familia y no se reciclará. Ahora bien, esa precaución va complementada con tres bolsas adicionales para su eficaz aislamiento y depósito en el contenedor.

Así, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, los residuos del paciente, además del material desechable de la persona afectada -pañuelos, guantes, mascarillas-, se deben eliminar en una bolsa de plástico (sería la primera bolsa) en un cubo de basura que ha de estar en la habitación del enfermo y que ha de ser, preferiblemente, con tapa y pedal de apertura para no operar con las manos.

Tras el cierre adecuado de esa bolsa, todo irá a una segunda bolsa de basura que estará en la salida de la habitación. Antes de volverla a cerrar adecuadamente, se depositará también la mascarilla y los guantes de la persona cuidadora o, en su caso, el EPI (Equipo de Protección Individual) del personal sanitario (excepto gafas y mascarillas).

Por último, esa bolsa, se deberá depositar con el resto de los residuos domésticos en una tercera bolsa de basura y, nuevamente, debidamente cerrada, se echará al contenedor gris de fracción resto (u otro habilitado por la entidad de cada localidad) quedando, según el Ministerio de Sanidad, "terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno".

Asimismo, las autoridades aprovechan para recordar que los guantes de látex o nitrilo que se hayan utilizado para hacer la compra u otros usos, al no ser envases, no se deben depositar en el contenedor amarillo e, insisten, en que "no hay que reciclar esos desechos en ningún caso".

Con posterioridad, de vuelta a casa, tras tirar la basura, la persona que lo haya hecho deberá realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, de al menos 40 a 60 segundos.