Esta es la música que debes escuchar en el coche (según la DGT)

Para muchas personas no tiene ningún sentido conducir sin música. Cualquier trayecto que realizamos en coche, por corto que sea, si lo hacemos sin la radio encendida o sin un acompañante que nos dé conversación, puede hacerse realmente eterno. Y aunque la mayoría de nosotros escuchamos música mientras conducimos, sobre todo para amenizarnos el viaje, dependiendo del volumen en el que se esté reproduciendo puede suponer una multa que va desde los 100 hasta los 3.000 euros.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado una lista con consejos para escoger la música más adecuada para conducir. La última reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial pretende reducir casi al mínimo la siniestralidad y el número de víctimas en 2050. Para ello, lo hará mediante la sanción y el castigo, preferentemente, con tal de disuadir conductas que aminoren la concentración al volante. Fumar, el GPS, el móvil y también la música.

Y es que según advierte la DGT, si las canciones están demasiado altas, el conductor puede no escuchar lo que sucede en su entorno y puede suponer un peligro para la correcta circulación de las diferentes vías. Sin embargo, también avisan de que hay ciertos tipos de música que deberíamos evitar, porque podrían ser peligrosos. De acuerdo con el organismo, es mejor utilizar un "ritmo que no adormezca", que "no fomente una actitud defensiva o agresiva" y que "no distraiga la atención en la conducción".

Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que:



❎No te adormezca

❎No te fomente una actitud defensiva o agresiva

❎No distraiga tu atención de la conducción.#CeroDistracción #CeroRiesgos pic.twitter.com/t8hc9MyLFQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 16, 2022

Según apunta la DGT las canciones más recomendadas, en base a su teórica concepción de seguridad, son aquellas que tienen un tempo o ritmo parecido al de nuestro corazón. Teniendo en cuenta que esto se mide en beats por minuto (BMP) o pulsaciones por minuto (PPM), se estaría hablando de canciones con 60 u 80 pulsos por minuto. El organismo público dirigido por Pere Navarro aconseja apostar por música estimulante o, en cambio, un programa de radio o algún podcast que nos resulte de interés y mantiene nuestros niveles de concentración y atracción elevados.

Así, este tipo de contenidos ayudarán también a evitar la somnolencia y la monotonía. En cuestión de gustos y de géneros no hay una norma escrita pero Tráfico asegura que con el género pop-rock se tiende a conducir más rápido y violento, por ejemplo, que con música clásica. A esto añade que las canciones más relajantes o las tertulias evitan las reacciones agresivas o nerviosas al volante.

Sus informes señalan que llevar el volumen demasiado alto puede afectar a la conducción, ya que podría impedir que escuchemos lo que sucede fuera del vehículo. Por lo tanto, lo más aconsejable es decantarse por un nivel que nos permita percibir las señales acústicas exteriores. Hay que tener cuidado con el volumen excesivo porque si un agente de la autoridad considera que llevamos la música demasiado alta también puede ser motivo de sanción, al ser considerado por muchas ordenanzas municipales como contaminación acústica.