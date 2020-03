Roberto Leal a punto de firmar por 'Pasapalabra' en Antena 3

Atresmedia tiene muy avanzado el fichaje del periodista sevillano Roberto Leal como nuevo presentador de Pasapalabra, concurso que regresa a Antena 3 tras finalizar abruptamente su trayectoria en Telecinco.

Leal, que hasta ahora presenta Operación Triunfo 2020, continuará con este cometido cuando se recupere el formato tras la cuarentena general, pero a su vez comenzaría a preparar su nueva labor en Antena 3, donde estuvo muchos años fajándose en las mañanas de Espejo público, junto a Susanna Griso, tras pasar por España Directo.

Pasapalabra es un formato de la productora británica ITV Studios que fue cancelado vía judicial en Telecinco el pasado otoño ya que Mediaset no había abonado los royalties y derechos de explotación correspondientes en ls últimos diez años. La compañía de Telecinco defendió que no abonaba esas cantidades porque la mecánica del formato era distinta a la originaria cuando se estrenó como The Alphabet Game en la BBC y que el rosco, que ya se ofreció en la anterior andadura en Antena 3, pertenece a la versión italiana.

La justicia española dio la razón a la reclamación británica y el espacio presentado por Christian Gálvez quedó cancelado. Mediaset semanas después anunció la renovación del contrato de exclusividad de Gálvez, quien a su vez ha creado una productora con el ex director de Pasapalabra. De esta manera Telecinco anulaba la marcha del presentador del concurso a Antena 3, que ha encontrado en Leal un perfil aceptablemente similar.

El reciente vínculo de Leal con RTVE le convertía en presentador de los acontecimientos principales de la casa, como el Especial Nochevieja o las uvas junto a Anne Igartiburu. Entre sus programas por la cadena pública estuvieron Vaya crack, Hotel Romántico o su regreso ya como presentador a España Directo, entre otras propuestas.

Se da la circunstancia que Leal aprovechó en esta temporada para probar suerte en Canal Sur con su primer espacio protagonizado para la cadena autonómica, Escala Sur, con su propia productora, que no prendió en la audiencia nocturna, con unos índices que no superaron el 5%.

OT 2020 tampoco está pasando por un momento excelente de audiencia en la noche de los domingos aunque el formato musical tiene mucha más repercusión entre su público juvenil en las redes sociales. Gestmusic, productora de OT, no tiene problemas en compartir a Leal en próximas semanas entre La 1 y Antena 3, cadena donde esta firma catalana produce otro espacio semanal, Tu cara me suena, y donde también acudió como invitado Leal años atrás.