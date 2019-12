Pocos asideros tuvo el Unicaja en el encuentro ante el Casademont Zaragoza. Incluso jugadores habitualmente fiables estuvieron por debajo de su aportación normal.

Deon Thompson

Fue el máximo anotador del equipo (15 puntos con 5/12 en tiros de campo). Le buscaron en el poste bajo ante la falta de tino. Deja la sensación de que aporta menos. El peor diferencial (-12) de todo el equipo.

Jaime Fernández

Intentó de formas diversas enganchar al equipo, tuvo un tramo brillante en el segundo cuarto, el único momento de dominio local. Pero se quedó en ocho puntos y dos asistencias

Axel Toupane

Otro partido prescindible del francés, que no supo leer la defensa rival. Cuando hay minas por el camino, le cuesta mucho. Cuatro puntos y tres rebotes.

Morgan Stilma

Jugó sólo dos segundos, para la defensa final del segundo cuarto.

Alberto Díaz

Igualó su récord de rebotes (tope en ACB) con la camiseta del Unicaja (ocho). Él si entendió que los rechaces eran tarea colectiva. Metió nueve puntos e intentó lanzar al equipo con triples, pero no le entraron. El más valorado (15).

Josh Adams

Mal el americano, no tuvo el día en el tiro y, cuando no mete, no ayuda al equipo. Di cuatro asistencias y recuperó tres balones, pero también perdió tres.

Frank Elegar

Hizo un esfuerzo por jugar, pero su partido fue muy mejorable. Mejor en el primer tiempo que en el segundo.

Adam Waczynski

En el segundo cuarto sacó la cabeza con seis puntos, pero después apenas apareció en el intento infructuoso de remontada final.

Rubén Guerrero

Hizo su clásica rotación en el final del segundo cuarto. Capturó dos rebotes y también tocó varios balones más en peleas por el rechace. No desmereció a los otros pivots.

Carlos Suárez

Tuvo partidos mejores el capitán, que, no obstante, fue el jugador con mejor parcial en pista del equipo (+9). Pero el equipo necesitaba puntos y no fue capaz de dárselos, sólo desde el tiro libre. Tampoco estuvo bien en el rebote, no cogió ninguna.

Gerun

El ucraniano tuvo minutos dentro. Sumó siete puntos y cinco rebotes, pero fue superado por los rivales. No tiene contundencia atrás y es un problema serio que desequilibra al equipo. En ataque sí da algo, pero es insuficiente.