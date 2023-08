Abrines: "Es un honor jugar en el Carpena con la afición a favor"

Álex Abrines ha sido pocas veces internacional para su dimensión como jugador. Sus dos únicos torneos grandes con la selección española fueron los Juegos Olímpicos de Río y el Europeo de 2017. Entonces tenía 23 y 24 años. Hoy, padre de dos niñas y ya en su madurez como jugador, tiene 30 y se dispone a jugar su primer Mundial. Ausente en los tres últimos grandes torneos (China'19, Tokio'21 y Eurobasket'22) por distintas razones, puede ser su hora. En el partido ante Eslovenia firmó una notable actuación, con 13 puntos y varias jugadas espectaculares.

"Soy un jugador de muy de rachas, el público de aquí ha estado excelente y te creces. Muy bonito. Es un honor jugar en el Carpena, sobre todo con la afición a favor, hacía mucho que no lo sentía. Siempre digo que es un placer animando todos desde el minuto uno. Es increíble jugar aquí", decía tras el partido el alero balear, que con 16 años aterrizara en Los Guindos procedente desde Mallorca. Tras ser MVP en un Europeo sub 18, Chus Mateo, ahora técnico del Real Madrid, le dio la alternativa. Y cogió la oportunidad con las dos manos. Su salida rumbo al Barça no gustó en Málaga y no suele jugar en el Carpena con la gente a favor Abrines, como sí hizo este viernes. Esa marcha en el verano de 2012, después de una tremenda irrupción en el baloncesto profesional (su tope siguen siendo los 31 puntos que le metió al Estudiantes vestido de verde), escoció.

Después de su paso por la NBA, su regreso a Europa y atravesar un problema de salud mental del que salió fortalecido, Abrines es uno de los mejores tiradores del baloncesto español. Y es un arma que a Scariolo le gusta tener. Sus tiros saliendo de los indirectos son una forma de crear espacios y de dar puntos que al seleccionador le dan más herramientas para formar el bloque que competirá en el Mundial.