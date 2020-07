Abromaitis: "La oferta del Unicaja era muy buena económicamente"

El único fichaje confirmado (puede que esa situación se prolongue) del Unicaja para la temporada 2020/21 es Tim Abromaitis. El jugador estadounidense ya firmó su contrato la semana pasada y apura en su ciudad natal (Waterbury, Connecticut) las últimas semanas de receso antes de incorporarse a las órdenes de Luis Casimiro a comienzos de agosto. Pasó por Tenerife, de donde es su pareja y donde jugó cuatro temporadas antes de dar el salto al Zenit. En Rusia la competición se suspendió, no se aguantó para volver, por lo que no juega desde marzo un partido oficial.

El ala-pívot estadounidense fue contratado tras una puja con el Iberostar, que le ofrecía regresar al equipo en el que creció como jugador en Eurocup, tras cuatro temporadas de rendimiento sólido. El Unicaja estimó que ofrecía cualidades que el equipo echó en falta en la temporada anterior. Próximo a cumplir 31 años, está aún con años buenos de baloncesto por delante. Todos los informes hablan de un jugador muy profesional y comprometido.

En la web Super Basket Canarias, Abromaitis se expresó por primera vez como cajista. "Es verdad que tuve dos oportunidades (Canarias y Unicaja), pero al final decidí que Unicaja era la mejor opción para mí, personalmente, para mi carrera en el baloncesto, con mi novia, el vivir allí... No sé, la oferta es muy buena económicamente y claro que a mí me gustaría volver algún día al Canarias pero ahora estoy contento con haber fichado en Unicaja. Supongo que será un poco raro volver a Tenerife, a jugar este año, pero ya veremos como va todo esta temporada, también con la situación del coronavirus", decía el jugador americano, cuyo padre también jugara en España varias décadas atrás: "No tengo objetivos personales aún. Cuando llegue y yo vea cómo es el equipo y cual puede ser mi rol... pero yo sé que lo más importante es ganar lo máximos partidos posibles".

Acerca de los retos personales y colectivos para la temporada entrante, Abromaitis confirmaba que había "hablado con Luis Casimiro y un objetivo claro es ganar la Eurocup y jugar la Euroliga, algo que cada vez en Unicaja es un objetivo. En la ACB también ganar el mayor número de partidos posibles. Es difícil hablar de objetivos antes de llegar y ver cómo es el equipo pero creo que tenemos expectativas bastante grandes y ojalá podamos cumplirlas". Un mensaje ambicioso, pues, el del fichaje cajista.

"No sé cómo será cuando yo vaya al Santiago Martín este año pero supongo que será un poco raro para mí. No sé como será la situación de los aficionados en las gradas (aludiendo al Covid-19), pero si hay gente espero que me reciban con cariño, como siempre han sido conmigo, pero bueno, intentaré pensar en el partido y prepararme para jugar primero y después interactuar un poquito con la gente y saludarlos. Siempre han sido muy cariñosos conmigo. He recibido muchos mensajes y todos han sido muy amables. Espero que sigan así", terminaba despidiéndose de los seguidores del Iberostar, donde Abromaitis dejó una grata huella que intentará repetir en Málaga.