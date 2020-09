Abromaitis: "Tenemos mucho potencial y talento, hay muy buena química"

Tim Abromaitis es el único fichaje del Unicaja específico para esta temporada. Darío Brizuela, Axel Bouteille y Gal Mekel llegaron con la campaña pasada empezada. También se han sumado Francis Alonso y Yannick Nzosa, que ya habían trabajado a las órdenes de Casimiro. A decir de sus compañeros, y por sus sensaciones propias, el americano no parece un fichaje. Además, en la pista ha dado un buen rendimiento en pretemporada que ahora pretende refrendar en la cmpetición.

"Me siento bien físicamente, siempre es importante hacer la pretemporada completa. Como equipo hemos empezado todos, salvo Carlos y ahora Darío, pero parece que no es serio. Me siento bien, con confianza", dice en la víspera de la competición Abromaitis, que relativiza lo que se ha visto hasta ahora: "Nunca pienso en los resultados de la pretemporada, no hay presión real ni cosas diferentes. Tenemos un buen feeling como equipo y somos capaces de hacer grandes cosas".

"Es un poco raro jugar sin afición, no jugué en la burbuja de Valencia y es un poco nuevo, pero debo prepararme para una temporada normal, con partidos normales. No hay esa energía del público, sales y no hay nadie aplaudiendo y gritando y tienes que generar tu propia energía, que es diferente, pero como profesional tienes que hacer tu trabajo", reflexionaba el americano sobre cómo se adapta a jugar sin público, al tiempo que alaba las condiciones que le ha dado el club para su adaptación: "Todo ha sido muy fácil, el club ha hecho todas las cosas necesarias para un jugador nuevo. Estoy cómodo en la ciudad, con mis compañeros, no me siento nuevo, estoy como si hubiera jugado ya el año pasado. Tenemos mucho potencial y talento, hay muy buena química. Trabajamos duro y enfocados a las objetivos. No me siento nuevo, no me preocupa si soy el único o estoy entre seis fichajes. Conocer la ciudad, la lengua, me hace más fácil que el año pasado en Rusia. La gente me ha hecho sentir muy cómodo y estoy feliz y contento".

Acerca de su compañero de posición, Carlos Suárez, Abromaitis señala que "es un veterano real, tiene los trucos para sacar las faltas, ha tenido una carrera increíble. Podemos abrir la cancha, jugar sin balón, un baloncesto inteligente, cuando estemos los dos para jugar veremos en qué situaciones podemos jugar los dos juntos. En todas las posiciones tenemos jugadores atléticos, podemos correr y atacar rápido, es una fortaleza nuestra, podemos atacar rápido en cada posición".

"El Joventut ha fichado bien, con una plantilla completa. Con Ferran Bassas jugué tres años en Tenerife, lo conozco bien. No va a ser fácil, tenemos que jugar al 100% y tener un buen día para tener buenas oportunidad para ganar. Queremos cumplir el objetivo, tener salud, un año sano", remachaba Abromaitis sobre los propósitos de esta temporada y el primer rival.