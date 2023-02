Abromaitis propicia el Unicaja-Tenerife en la final

Qué deporte el baloncesto. El Lenovo Tenerife será el rival del Unicaja en la final de la Copa del Rey de Badalona (19:00 horas) después de un sensacional partido de baloncesto de poder a poder, pura Copa del Rey. Fue un encuentro con muchas alternativas, de empezar al ritmo que marcaba el Joventut, que se marchó hasta por 14 puntos en la primera mitad, a pasarse a jugar a lo que quiere el Tenerife. Hubo en los dos bandos oportunidades de romper el encuentro, pero se llegó a un minuto final para escribir un libro.Con empate en el marcador a falta de 20 segundos, Doornekamp hizo una falta antideportiva sobre Andrés Feliz. El caribeño sólo metió uno de los dos y su tiro para sentenciar no entró. El rebote lo cogió el Tenerife y Fitipaldo lanzó un pase tremendo a Cook para que el americano metiera sus dos primeros puntos del partido (72-73).

Quedaban 3.9 segundos y el Joventut tenía tiempo muerto. Recibió Joel Parra, que había hecho un partido sensacional, con 26 puntos y tirando de su equipo para que tuviera opciones de ganar, pero tras marcharse de su par llegó un increíble tapón de Tim Abromaitis, el ex cajista que apareció de la nada para impedir la canasta del jugador catalán. El campeón de Europa el pasado verano comentó hace unas semanas que el Unicaja era un equipo sobrevalorado y curiosamente no podrá enfrentarse en el partido por el título.Así se acabó un partido de baloncesto excepcional, en el que los dos tuvieron opciones. Badalona se quedó con un poso de tristeza por no ver a su equipo levantar una Copa, una maldición que pesa desde hace dos décadas. Los dos hicieron méritos. El Unicaja tiene un día más de descanso, pero una prórroga y varios tocados. El Tenerife tiene una rotación larga y mucho nivel demostrado, hace una semana ganó la Intercontinental y derrotó al Unicaja hace mes y medio en un partido que dio mucho jugo en el Santiago Martín. Una gran final en juego.