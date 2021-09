Abromaitis: "No me vi fuera del Unicaja"

Tim Abromaitis está mostrando un buen tono en este arranque de temporada con el Unicaja. Su continuidad estuvo en solfa en verano, pero sólo llegó una proposición y que no convenció a la entidad porque el Tenerife sólo asumía una pequeña parte de su sueldo. No obsta para que esté siendo un jugador importante para Fotis Katsikaris.

Abromaitis estuvo en Deportes Cope Málaga hablando sobre diversos temas. Empezando con la Basketball Champions League, que él jugó por dos temporadas con el entonces Iberostar, ahora Lenovo, Tenerife. De hecho, fue campeón. "Estuvimos hoy probando camisetas y haciendo fotos para la nueva competición. Estamos entrenando con la pelota nueva para acostumbrarnos a un balón diferente, pero es el mismo tamaño y el aro es igual, pero deberían entrar", decía el estadounidense: "Yo jugué dos años en Tenerife y para mí es una competición bonita, muy bien organizada y con equipos buenos. Es verdad que es diferente, con una estructura distinta, pero me gusta cómo lo hacen y vamos a intentar disfrutarlo. Es una competición más, podemos competir para ponernos en el grupo de los favoritos. Tenemos que empezar bien y ganar".

Pero antes de la BCL, la ACB, de la que el equipo ha jugado ya tres partidos. "Hemos competido bien, pero son los detalles que los equipos nos castigaron, los errores nuestros, los que no nos dejaron ganar y no estamos contentos con los resultados. Pero tenemos buenas sensaciones y me gusta cómo estamos compitiendo. Tenemos que seguir así", argumentaba el ala-pívot: "En Tenerife nunca estuvimos por delante, fue diferente, no tuvimos el partido ganado. En casa contra el Gran Canaria, sufrimos en los últimos minutos, deberíamos haber ganado. Tenemos jugadores con mentalidad buena. Soy optimista con las opciones que podemos tener. Cuando entró el tiro de Kramer no me lo creía que había entrado. Pero estas cosas pasan. Vamos a tener alguna canasta a favor así, seguro. Tenemos que seguir trabajando y con buena mentalidad para luchar cada partido".

"Yo me siento bien físicamente, es fundamental empezar bien. Tengo confianza de mis compañeros y Fotis. Tenemos un buen grupo, con una buena química. Los nuevos se han adaptado muy bien. Tenemos posibilidades de tener un buen grupo y me gusta mucho. Yo creo que tuvimos buenos jugadores el año pasado, pero faltó algo de solidez. Los nuevos y Edgar tienen buen físico, tienen experiencia y confianza para añadir al grupo. Darío y Carlos aún deben volver. Todo suma. Puede ser que Carlos tenga más minutos y nos ayude a ganar partidos", proseguía Abromaitis sobre lo que puede haber mejorado el equipo esta temporada y sobre su estado físico y de forma.

"La verdad es que no me vi fuera", respondía Abromaitis cuando se le cuestionaba sobre lo que en verano pudo ser su marcha: "No sabía qué iba a pasar, nadie dentro del club sabía qué iba a pasar. Nunca llegué a un momento en el que no me sentí parte del club, no me estaban tratando así, siempre tuve contacto con la gente del club. Hablé con Fotis, me dijo que seguía. Me gusta mucho, el equipo, Fotis, los entrenadores, Málaga, la zona donde vivo... Estoy contento de tener el reto de empezar la temporada y luchar por cosas buena. Al principio no sabía nadie qué iba a pasar al acabar la temporada y era un poco difícil para todos, pero no pensé demasiado en qué podía pasar. Trabajé este verano, disfruté de las vacaciones y estoy contento de seguir aquí".

"En Murcia nunca es fácil ganar, tienen un buen equipo, con buenos atletas, con un juego físico, siempre juegan así. Tenemos que jugar nuestro mejor partido para ganarles y creo que podemos", cerraba Abromaitis sobre el próximo rival, el UCAM, el próximo sábado.