El Unicaja prepara el partido del domingo ante el San Pablo Burgos intentando levantar el ánimo tras el mazazo de Valencia. No hay bajas más allá de la de Carlos Suárez y Adam Waczynski habló tras la sesión de entrenamiento de este viernes.

"Estamos dolidos y creo que tenemos el orgullo para volver al camino de la victoria. Nos enfrentamos al Burgos, un equipo ante el que perdimos fuera. Hay que volver a ganar y a estar lo más arriba posible antes del play off", decía el polaco: "Creo que la energía y orgullo de nosotros para no perder esta reacción es la clave. En ataque no tuvimos el día en Valencia, pero la clave está en la defensa y el rebote, es lo más importante".

"Confiamos en que el Carpena vaya bien. Siempre jugamos duro, le ganamos al Madrid y al Barcelona. Hay que seguir así, recuperar las victorias y seguro que vamos a vencer, estamos muy, muy dolidos", reafirmaba Waczynski.

"Quedan seis partidos antes del play off, todo es posible, cada partido es duro, cada equipo contra el que nos enfrentamos tiene su reto, o mantenerse en la Liga o pelear por el play off. Entonces tenemos que ser más sólidos que en los últimos partidos", remataba Waczynski.