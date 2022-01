Reprogramar dentro del colapso

Mientras el Unicaja trabajaba en el Carpena en la primera mañana de 2022, sin tregua pese al Año Nuevo, se conocía que el rival previsto en el partido de este domingo, el Casademont Zaragoza, tenía un positivo por Covid y se aplazaba el primer duelo del año. Al cierre de esta edición, no se puede decir muy alto, ocho de los nueve partidos de la jornada 16 están cancelados. Más de la mitad de los equipos de la ACB tienen brotes y la competición está en colapso.

Los protocolos dicen que con tres jugadores positivos se aplaza un partido. Hay evidencias en el deporte también de que la variante ómicron es más contagiosa, se está constatando con el estallido de positivos en estas últimas semanas después de que los tres primeros meses de competición se hubieran desarrollado casi sin sobresaltos en este aspecto. Pero, una vez se relajaron las medidas de control con la mejora de datos en la pandemia, la burbuja del baloncesto ya no era tal. No hay tanta flexibilidad como en el fútbol, donde se puede tirar del equipo filial y hay plantillas más largas para tirar adelante con la competición. También se desarrolla en entornos cerrados el baloncesto. En fin, un engorro grande.

Hay un positivo del Casademont Zaragoza detectado este sábado por la mañana, lo que propició que el equipo maño no viajara. El Unicaja presentó una queja formal después de que el equipo se desplazara a Bilbao el día previo, por obligación de la ACB, sin que el equipo local tuviera los resultados de los test de refuerzos tras varios positivos. A las horas de llegar a Bilbao supo que tendría que volver la mañana siguiente. Un sinsentido en tiempos actuales. Es lo que se intentó evitar parando el viaje del Casademont. Al haber un positivo, se tienen que hacer test de refuerzo a todos los componentes. Si no hubiera más, el partido podría reprogramarse para este martes, aunque los indicios recientes delatan que los brotes son amplios a pesar de que la gran mayoría de los jugadores de la ACB están vacunados y varios ya pasaron la enfermedad. Pero cada vez se ven más casos de reinfecciones. Las pruebas de refuerzo realizadas por los maños después de conocerse el positivo arrojaron algunos resultados dudosos, por lo que se volverán a hacer pruebas este lunes para salir de dudas. Si no hay más positivos se jugará el martes.

Así que el Unicaja acumula ya dos partidos aplazados, ante Bilbao y Zaragoza, que debería recuperar antes del 30 de enero, fecha tope para contabilizar para la Copa los partidos de la primera vuelta. Al jugar con dos equipos que no juegan competición europea (el Casademont ya está eliminado de la FIBA Europe Cup) y el Unicaja haber evitado el play in de la Champions, hay huecos entre semana para reprogramar los encuentros en el caso de que no se pueda jugar este martes. Aunque hay que ver la evolución porque muchos equipos están varados. El Unicaja ha manejado bastante bien hasta ahora sorteando los positivos.