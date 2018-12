Alberto Díaz: "Con el Baskonia no se vio nuestro trabajo, el vestuario está dolido"

El Unicaja encara la última semana y el último partido del año. Los de Luis Casimiro clausuran este sábado 2018 ante el Gipuzkoa Basket con el deseo de dar un trago dulce final tras el golpe ante el Baskonia. El discurso del vestuario fue duro al término del partido, con sensación de incomparecencia en el Carpena. "Nos pasaron por encima", coincidían Alberto Díaz y Jaime Fernández. Días después, el base malagueño matiza sus palabras y da signos de recuperación.

"En el momento estábamos muy calientes por la derrota, con mucha impotencia. Creo que fue una especie de frustración porque no salimos lo fuertes que debíamos estar contra un equipo como Baskonia. Al final, de todo se aprende y ahora hay que mirar para adelante", comentaba Alberto para Málaga Hoy durante la visita del equipo a la muestra MIMA.

Se siente mejor y asegura que estos días de descanso han venido bien al equipo. "Estamos bien, hemos pasado unos días en familia, un poco de reflexión. Sabemos que no dimos una buena imagen y ahora estamos preparados para ir a San Sebastián", señala el base, que incide en que el paso adelante es innegociable: "Sabemos que lo del pasado fin de semana no es lo que queremos mostrar. Hay mucho trabajo por detrás que no refleja en partidos como el de Baskonia y el vestuario en cierta manera está dolido, tenemos que seguir hacia adelante".

Sobre el Delteco GBC, Alberto pone en aviso. Es el actual colista de la ACB, pero no será sencillo: "Es un partido complicado. Son fechas difíciles, en un pabellón complicado, frío, con un equipo que en casa planta cara. Sabemos que va a ser un partido trampa que tenemos que sacar".

Hace algo de balance de 2018, un año de Euroliga y la transición de Joan Plaza a Luis Casimiro. "Hemos hecho cosas buenas, cosas positivas. Aún queda mucho, pero hemos marcado un camino que tenemos que seguir", rescata haciendo énfasis en esta última mitad de año. Para 2019, buenos deseos: "Pido salud para todos, para que estemos todos juntos. Esperemos que vengan las alegrías, que trabajemos. Creo que el equipo está unido. Ojalá vayan las cosas bien".