Sin Alberto Díaz y Brizuela ante el Mónaco

Ni Alberto Díaz ni Darío Brizuela estarán en el partido ante el Mónaco, que servirá para despedir la temporada 2020/21 en la Eurocup para el Unicaja, un triste viaje europeo que acaba bastante tiempo antes de lo esperado, después de que el equipo se estrellara en un Top 16 nefasto. El equipo compitió con orgullo en Badalona el martes anterior, ya sin opciones, y este martes se despedirá ante el cuadro monegasco.

No estará Malcolm Thomas, no inscrito en la competición, y tampoco, en principio, Carlos Suárez, aún en el tramo final de su recuperación. Alberto Díaz y Darío Brizuela siguen recuperándose de sus problemas en rodilla y tobillo, respectivamente, tras el partido ante Estudiantes que les hizo no viajar a Badalona y tampoco jugar este martes. Así lo confirmó Katsikaris, que también reveló que Bouteille tiene problemas en un tobillo. “Ninguno de los dos estará en el partido. También Bouteille tuvo un esguince tras el partido en Badalona, no entrenó en todos estos días y ayer lo hizo con molestias, pero espero que pueda jugar. Alberto y Darío van bien en su recuperación, pero no pueden jugar aún”, aseguraba el griego. Evidentemente, no hay nada que arriesgar ante el Mónaco y todo está enfocado al partido del próximo sábado ante el Gran Canaria.

Gal Mekel volvió a trabajar con sus compañeros tras superar un problema serio derivado del Covid-19. De momento ha completado un par de sesiones, pero está en el aire que pueda participar en el encuentro de este martes, parece pronto. En esta tesitura, Fotis Katsikaris contará con Pablo Sánchez, que ya tuvo buenos minutos en Badalona, y podría hacerlo también con los canteranos Rafa Santos y Pierre Sene, inscritos para poder jugar en competición europea. Dependerá de cómo sea la situación de Suárez, Bouteille y Mekel tras el entrenamiento matinal de este martes.