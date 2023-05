Alberto Díaz y Darío Brizuela, filosofía ganadora para Tenerife

Este jueves se celebró el Media Day del Unicaja, la antesala a un play off con Lenovo Tenerife que dará el pistoletazo de salida este domingo, obligados los malagueños a rascar al menos una victoria en La Laguna para colarse en semifinales. Alberto Díaz ejerció de capitán. "Tenemos ganas de empezar, que hacía un tiempo que no estábamos y el equipo está centrado en eso. El equipo está bien, contento, con muchas ganas. Creo que las dos últimas victorias nos han ayudado porque veníamos de una racha mala, nos han servido para demostrar el nivel que tenemos, el volver a la buena dinámica; es un grupo que aunque sea novato en play off, son profesionales, tiene experiencia y sabe de qué va esto; hay jugadores nuestros que han demostrado durante la temporada esa experiencia, lo que conocen el baloncesto. Evidentemente es un año largo, donde sufres, te preparas para una cita como esta, que es de las más importantes de la temporada, y ahora toca disfrutarlo, en una eliminatoria muy abierta. Me encuentro muy bien, con una pequeña sobrecarga en el sóleo, da un poco la lata al tobillo, aún no al 100%, pero estoy con optimismo para poder llegar al domingo, todos los jugadores jugamos normalmente con dolores. Hay muchas claves: frenar su juego de pick and roll, su bloqueo directo, por nuestra parte correr, cerrar bien el rebote, hay tantas partes tan decisivas en la eliminatoria... creo que un buen ejemplo para nosotros es el último partido de Liga, donde volvimos a nuestro nivel defensivo, es lo que nos da alas para correr el campo rápido y hacer un juego alegre. Evidentemente queríamos tener el factor cancha porque en el Carpena, con nuestra afición, somos mejores y salimos del bache mucho más fácil, ahora ganar en Tenerife es un reto. Poner porcentajes y favoritismo es algo que no me gusta demasiado, pero es una eliminatoria abierta a priori. La presión podría recaer sobre ellos, pero es una eliminatoria corta y tenemos que centrarnos en sacar el primer partido y cerrarlo en el Carpena; si no se puede, aún quedan opciones".

Darío Brizuela se estrena en play offs, pero el pasado Eurobasket ha proporcionado al vasco de ese gen ganador, teletransportado esta temporada al Unicaja. "Con muchas ganas y ante un rival con el que hemos jugado muchas veces. El jugar tantas veces con el mismo tiene su parte buena y mala, pero es verdad que hay capacidad de sorpresa siempre. Tenemos en contra el jugar el primero y tercero fuera, aunque eso puede jugar contra ellos en cuanto a presión y la necesidad de ganar en casa. Iremos a Tenerife a competir, con nuestras armas y el jueves a luchar en el segundo partido. Creo que la eliminatoria es un 50-50, por no mojarme, es verdad que nunca he jugado un play off, pero va a estar interesante el que sea una eliminatoria corta. Creo que hicimos muy buen trabajo en el último partido, fuimos capaces de solucionar algunos problemas que tuvimos contra ellos; el objetivo es tratar de repetir la buena defensa porque es lo que nos permite poder correr, a ellos no tanto, un baloncesto más control porque son buenísimos, con un entrenador como Txus Vidorreta, un maestro en sacar sistemas. Quien consiga imprimir su juego, tendrá más posibilidades.