Un paso más para Alberto

Alberto Díaz sigue progresando en la recuperación de la rotura muscular que padeció ya hace siete semanas en la pista del Mornar Bar. No se le ha forzado y el jugador sigue los plazos más seguros. No ha habido necesidad por la gran marcha del equipo de exponerle y eso aumenta las garantías de que no haya recaída cuando vuelva.

Alberto Díaz trabaja a las órdenes del preparador físico, Diego Vázquez, pasa por las manos de los fisios, Mario Bárbara y Ale Ballesteros, y recupera sensaciones sobre el parqué con la ayuda de los entrenadores para recuperar la rutina de trabajo en el aspecto técnico y de fundamentos.

Para esta tarde hay una prueba prevista en el Martín Carpena. Acudirán varios jugadores del equipo junior con idea que los seis jugadores que están en Málaga (Okouo, Suárez, Díez, Roberts, Alberto y Morgan, a caballo pero entrenando siempre con el primer equipo) tengan una sesión de más alto nivel físico, a toda pista. Está especialmente dirigida al base malagueño en ese proceso de readaptación a la exigencia de un entrenamiento de un equipo profesional.