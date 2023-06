Alberto Díaz, el capitán está de vuelta y con hambre

El Unicaja ha pasado con solvencia los cuartos de final de la ACB sin el concurso de Alberto Díaz. Algo impensable antes de esta temporada. Habla bien del nivel colectivo del equipo. Pero el capitán es un plus. Ya experimentado sobradamente en este tipo de partidos, es un arma importante para afrontar la gran rotación barcelonista, una pieza más para batallar y desgastar. Se siguió el mismo método con Barreiro, volvió cuando estuvo bien y rindió a gran nivel en el segundo partido.

"Estoy muy bien, ya con ganas de volver a competir, que ha sido largo y duro no estar en los cuartos de final, pero ya me encuentro bien. Llego para las semifinales, ya todo está bajo control. No jugar con Lenovo Tenerife me vino bien para coger tono y que todo estuviese más tranquilo", decía Alberto, preparado para igual no tener un rol muy protagonista porque el nivel del equipo es altísimo: "Es complicado volver por cómo está el equipo, como un avión; meterse en ese ritmo, pero me centro en lo que sé hacer y aportar mi granito de arena. El equipo siempre me ayuda a integrarme".

"Al Barça lo veo muy bien, estuve viendo la eliminatoria con Valencia Basket y creo que está en su mejor momento de juego, de baloncesto; creo que hay que tener mucho cuidado por ese momento de forma", alertaba Alberto, que no cree que haya desconcierto en el equipo rival por todos los rumores alrededor: "No hacemos caso a todo el ruido que hay externo, sabemos que se acerca el verano y hay que sacar noticias por el salseo. Si ves la eliminatoria con el Valencia, te das cuenta que es una máquina bien engrasada, que todos participan y cualquiera ganar el partido, no hacemos caso de esas cosas".

"Que todos los equipos hayan pasado 2-0 es algo anecdótico, quitar un partido a estas alturas es algo importante, el poder descansar estos días, todos partimos desde la misma base. Evidentemente el Barça es favorito por haber quedado delante nuestra, tener factor cancha. Hay muchas claves, en una semifinal lo más importante es ser nosotros mismos si queremos rascar un partido en Barcelona, correr y defender sobre todo", ahondaba Alberto Díaz, que hablaba de los jugadores a los que tendrá que enfrentarse: "Satoransky un jugador con grandísimo talento, un físico muy bueno, muy grande, con mucho baloncesto. Ahora está metiendo muchos triples además, creo que es una de sus piezas claves".

"Nosotros sabemos que aquí somos mucho más fuertes, que la afición nos da un plus, por eso rascar un partido en Barcelona es nuestro objetivo para jugar dos en el Carpena, somos fuertes y con la afición es mucho más fácil", incidía sobre el reto de intentar robar un partido fuera: "Hemos tenido varios partidos así, es verdad que lo recordamos el partido de Copa, ya eso queda lejos, pero no creo que necesitemos ese aliciente para jugar las semifinales. El equipo está centrado, sabe lo que tiene que hacer e ir a ganar, evidentemente tenemos aquello en mente".

"Era el objetivo esta temporada, el volver a recuperar nuestro sitio a nivel nacional e internacional, ya hemos conseguido meter al Unicaja entre los grandes y mantenerlo. Ahora somos ambiciosos, queremos más, queremos ganar y no hemos venido aquí a cumplir un objetivo, sino a ganar e intentar llegar a la final, sentenciaba, con hambre, el capitán.