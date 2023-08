Alberto Díaz y el colofón a un fin de semana "maravilloso"

Fin de semana cargado de emociones para Alberto Díaz. El base malagueño ha adquirido ese aura preciado también en la selección; fijo para el próximo Mundial, así lo admitía Sergio Scariolo tras el compromiso ante Eslovenia. Pregonero de la Feria, pequeña interrupción en sus tareas, que el propio Díaz agradecía el no poner un solo pero por parte de la federación. "Es cierto que ya simplemente estar en la selección es algo maravilloso, estar en Málaga, en mi ciudad, con mi gente, es algo que siempre he soñado: el vestir esta camiseta en mi casa. También agradecer a la federación porque, además del baloncesto, he tenido una serie de reconocimientos que para mí es un orgullo y un privilegio, que tanto Sergio como la federación me han permitido en todo momento estar; me han comprendido y entendido, es algo que valoro mucho y lo tengo que agradecer", decía.

"Ha sido un partido competido. Creo que la gente se ha divertido, nosotros nos hemos puesto en una situación que no nos habíamos puesto antes a nivel físico; hemos cometido muchos errores que tendremos que mejorar, pero creo que el equipo ha demostrado que quiere mejorar, sabe el camino, y ha sido una buena puesta en escena para el futuro", vaso medio lleno en el análisis breve del cajista, pero una conclusión generalizada, el ver que España ha dado señales de poder competir contra cualquiera en el Mundial, dentro de las limitaciones y déficits. Todavía hay que hacer ajustes, aún a doce días para que arranquen los partidos oficiales.

En el plano individual, vuelve a ser reconocible el juego de Alberto Díaz, el verle fresco en sus movimientos y dar todo en cada acción siempre va a sumar a este grupo, es una asignación que tanto Díaz como Scariolo tienen muy interiorizada, en su máximo esplendor el pasado Eurobasket. Ahora el contexto es distinto, con etiqueta de base titular, aunque el ser especialista obliga a gestionar con exactitud su carga. Que Juan Núñez siga creciendo le ayudará, otro de los señalados para bien en un fin de semana que se cierra, imborrable para Alberto Díaz.