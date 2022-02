Alberto Díaz, impactado tras el España-Ucrania: "Sus familias podían ser las nuestras"

Era difícil explicar por qué se jugó el partido de baloncesto entre España y Ucrania con el país visitante en guerra tras la invasión de Rusia. Pero la FIBA decidió seguir para adelante con el duelo de clasificación para el Mundial 2023, que ganó el equipo nacional con comodidad. El público de Córdoba fue muy cariñoso con los jugadores ucranianos, que al final del encuentro se marchaban entre lágrimas. Uno de los protagonistas fue el malagueño del Unicaja Alberto Díaz.

"Es complicado, somos personas y entendemos que sus familias podrían ser las nuestras. Creo que hay que apoyarlos. La afición ha estado increíble con su apoyo. Desearles toda la suerte del mundo y que se solucione pronto. Y darles nuestra fuerza. No hemos hablado mucho, tampoco queremos sobrecargarles de todo lo que tenían", explicaba tras el encuentro con los medios Alberto, que era cuestionado por si el duelo se debía haber jugado: "Prefiero no entrar porque no sé cosas extradeportivas. Entiendo que es duro. Hay que elogiar su compromiso, su manera de jugar… han hecho todo lo que han podido. Te trastoca un poco la preparación, es todo muy raro porque no sabes si durante el día vas a jugar. Y la rutina del partido te la cambia un poco. Además ves la noticias. Nosotros lo hemos intentado y al final nos hemos dejado llevar".

Hablaba el base malagueño sobre el ucraniano Volodymir Gerun, que fue jugador cajista las dos últimas temporadas. No estuvo en esta convocatoria y ahora juega en Turquía. "Le he escrito un mensaje. No hemos podido hablar. Es preocupante. Aparte de que somos compañeros de profesión, también tenemos vínculos y se está pasando mal", cerraba Alberto Díaz.