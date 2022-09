Alberto Díaz, ovacionado en Madrid: "La vida te cambia con una llamada"

La fiesta de la selección española de baloncesto en Madrid a la llegada desde Berlín fue sonada. Un bloque que partía atrás en las apuestas se ha coronado con honores. En el WiZink Center se formó un buen lío, con reconocimiento para unos jugadores, técnicos y staff que han hecho muy felices al baloncesto español. Y uno de los más ovacionados fue Alberto Díaz. "¡Cómo defiendes, Alberto!", le gritaba el capitán, Rudy Fernández mientras tronaba el coliseo madrileño.



Hablaba el malagueño, que este martes llega a Málaga y se espera un buen recibimiento, sobre lo que había supuesto esto. “Lo que tiene la vida, que te cambia en cualquier momento, con una simple llamada. Para mí ha cambiado mi vida baloncestística y personal. Ha sido increíble. Siempre sueñas pero lo haces con los pies en el suelo. Mis compañeros y yo soñamos con esto y al final lo hemos conseguido. El campeonato ha sido duro en general, quizás el partido de Bélgica, donde parecía que entraban las dudas, que la clasificación estaba un poco suelta, pero nosotros siempre supimos que era un campeonato largo y que si íbamos unidos paso a paso podíamos conseguirlo”, decía el base del Unicaja, que hará la transición rápido al club porque este fin de semana hay una cita muy importante: "Ha sido tocar el cielo, pero me quedo con la experiencia con este cuerpo técnico, con una organización y una Federación que nos apoya. Y con estos compañeros, no los cambio por nada".

🗣️ Alberto Díaz: “Ganar este @EuroBasket ha sido tocar el cielo, pero me quedo con mis compañeros”🫵🏻 El jugador favorito de tu jugador favorito 📺 Sigue EN DIRECTO la celebración en Teledeporte y RTVE Play: https://t.co/2T10JXJvms#LaFamilia #SomosEquipo #C4ampeones pic.twitter.com/ZY2cbLpoid — Teledeporte (@teledeporte) September 19, 2022

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, un mito cajista, decía que “es un día de los felices, que se repiten asiduamente, pero que en este caso ha sido un viaje muy especial. Es un viaje que en realidad, comenzó hace cinco años si hablamos de la dirección deportiva, pero que desde el 1 de agosto nos hemos preparado con todo tipo de dificultades como la plaga de lesiones. Sufrimos mucho, preparamos la liga contra rivales de máximo nivel para que estos chicos que nunca habían disputado un Eurobasket, entendieran la dificultad y la concentración necesaria. Por el momento de relevo en el que estamos, las lesiones y el enorme nivel del campeonato, creo que no solo ha sido una de las mayores gestas del baloncesto español sino del deporte español”, valoró el presidente.



Sergio Scariolo, mientras, decía que "ha sido un viaje muy bonito, lleno de imprevistos, de contratiempos, de preocupación, de esperanza, de ilusión. Nos hemos concentrado en el viaje y eso ha sido lo más inteligente y eficaz que hemos podido hacer. No hemos pensado en ningún momento dónde nos iba a llevar el viaje sino en la etapa que teníamos ese día. Cuando sumas momentos de calidad es casi automático que llegues a un buen punto. Ninguno pensaba que este iba a ser el punto de llegada pero es una bonita sorpresa”, valoró el seleccionador: “Si algo nos caracteriza de forma ya identitaria se nos reconoce a competir a unos niveles a los que pocos pueden llegar. Por muchos que algunos tengan mejores jugadores, esa capacidad de hacer las cosas en equipo, en defensa y en ataque y esa capacidad de competir hasta realmente donde podemos decir que más no podíamos hacer, es algo que ya es parte de nuestra naturaleza y que cuidamos mucho desde que los chavales se ponen esa camiseta de pequeños. Empezando por los clubes, especialmente de cantera”.