Alejandro Davidovich cae con Andrei Rublev en Roma

Alejandro Davidovich perdió en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma ante Andrei Rublev, número seis del mundo, por 7-6 (8) y 6-3. Fue un partido en el que el malagueño no fue peor que el ruso, con el que tiene una especie de maldición de no culminar oportunidades. Hace un par de meses en Dubái desperdició varias bolas de partido en un tie break y acabó cayendo. Igual sucedió en las pistas del Foro Itálico.

Tras un primer set de muy alto nivel, en el que a una rotura del ruso sucedió otra del español en el pase del 3-3 al 4-4, ambos se citaron en el tie break, donde el de La Cala del Moral dominaba por 6-3. Se fabricó opciones de ganar en cada punto, pero las bolas se fueron por centímetros y el ruso remontó. Tras no culminar tres, levantó dos el malagueño, pero no pudo con la tercera y cedió la manga por 10-8.

En la segunda manga, Rublev rompió rápido y se colocó 3-0. Con el 5-3, Davidovich consiguió otras dos bolas de break para igualar el encuentro, pero no pudo culminar con otros dos golpes que se le fueron largo y ancho y el moscovita ya no perdonó.

Sensaciones contradictorias para el malagueño, que vuelve a competir de tú a tú con un consolidado Top 10 y le domina durante un buen trecho, pero no remata pese a que por tenis no tiene nada que envidiar. En cualquier caso, sigue con su tendencia de no dejarse partidos ante tenistas con ranking inferior y sólo cayendo ante jugadores superiores.

El siguiente reto para Davidovich será ya Roland Garros, que empezará el próximo 22 de mayo en su fase previa, afinará estos días en la Costa del Sol para llegar a punto al evento parisino. De momento está el segundo en la lista para aguardar entrar como cabeza de serie. Si hay dos renuncias figurará entre los 32 primeros, lo que le permitiría unas primeras rondas con más posibilidades. Las sensaciones desde Montecarlo a Roma han sido buenas, quizá mejores que los resultados. Ha conseguido victorias ante un Top 10 como Rune y sólo perdió con Alcaraz, Coric, Rublev y Khachanov, todos en el Top 20.