Alejandro Gómez vuelve a referirse al Unicaja, pero en otro tono

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, es un nombre que difícilmente se olvide en Málaga. El mandatario universitario puso bajo sospecha al Unicaja y la BCL, justo antes de esa serie de cuartos de final de la pasada edición, declaraciones que encendieron la mecha y que multiplicó la tensión en una eliminatoria que se volvió incontrolable. Cinco meses después, y aprovechando el UCAM Murcia-Unicaja en la próxima Supercopa, Gómez modifica el discurso, ahora más sosegado y calmado, capítulo que está olvidado, pero es una herida que en Málaga se mantiene abierta por la agresividad del mensaje en su día. "Nunca hubo asperezas a nivel de club y demás. Creo que en aquel momento, quizás no estuve afortunado para explicar el porqué hacía esas declaraciones y el motivo por las que las hacías. Son sentimientos. Cuando vas a jugar contra un equipo que tiene la Final Four asignada, yo entendí que no se nos estaba respetando. No fue nada contra el club. De hecho esa misma tarde hablé con el presidente del Unicaja, con quien tengo una gran relación. Todo a partir de ahí se desmadró, es una parte que lamento por las aficiones y demás. Además, deportivamente creo que podíamos estar más igualados y al final nos metieron un meneo importante en ambos partidos, en casa competimos al descanso pero luego nos ganaron justamente", explicaba el director general en Cadena Ser Murcia.

Cuestionado si es un sorteo benévolo por evitar al Barcelona, Alejandro Gómez recuerda que se igualan las fuerzas en esta fase de temporada. "Voy a hacer un razonamiento. El Barcelona tiene la mayoría de jugadores en el Mundial, con un entrenador nuevo, van a tener cinco días para preparar la Supercopa; a lo mejor es más fácil sorprenderles que a un equipo que se conocen todos, que tienen al mismo entrenador, que han renovado a la plantilla y que juegan de memoria. Según lo veamos, por el peso del escudo, el Barça es en teoría un equipo más poderoso, con más tradición que el Unicaja, pero el actual Unicaja, el que vimos el año pasado con Ibon, es un equipo muy hecho. Valorar el que toca sirve de poca, solo tenemos que centrarnos en ganar al Unicaja; podíamos dar una lectura u otra. Había gente en el club que prefería al Barça y mucha otra al Unicaja. Siempre hay una parte ilusionante, ya estar ahí compitiendo por el título, y jugar una final sería la leche".