Álvaro Folgueiras y Mario Saint-Supéry, confirmados en Ljubljana

Se confirma la presencia de Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras en el Adidas Next Generation Tournament, que se disputará de viernes 15 a domingo 17 de abril en Ljubljana (Eslovenia). Los dos jóvenes jugadores del Unicaja, miembros del equipo que de manera brillante ha entrado en la Fase de Ascenso a LEB Plata a las órdenes de Antonio Herrera, están progresando de manera adecuada y eso llama la atención. Comoquiera que el Unicaja se salió de la esfera Euroliga, que organiza este evento, para irse con la FIBA no ha sido invitado a ninguna de las cuatro sedes, cada una con ocho equipos. La última en disputarse es la de Ljubljana. Y en cada una ha habido un combinado de jugadores destacados de equipos no invitados que se reúnen para conformar un combinado.

Una vez acabada la temporada regular en Liga EBA y con tiempo aún para el Campeonato de España y la Fase de Ascenso, era una buena oportunidad para tener una gran experiencia para los dos malagueños, que compartirán equipo con otros 10 jóvenes europeos. Un andaluz más, Luis García (Coosur Betis), más el argentino Bauti Rodríguez (Baskonia) y el esloveno Urban Kroflic (Spanish Basketball Academy), que junto a Saint-Supéry es el más joven. Ambos están en edad cadete aún. De hecho, lo normal es que el malagueño estuviera esta semana en Huelva, donde se disputa el Campeonato de España de selecciones autonómicas cadetes e infantiles, en el que fue protagonista guiando a Andalucía al título el verano pasado, pero la experiencia eslovena es bastante sugerente.

Tanto Saint-Supéry como Folgueiras ya estuvieron en órbita del primer equipo y ambos se vistieron ya en citaciones. El primero ya debutó con el primer equipo, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta verde en un partido oficial. El segundo ha sido MVP en alguna jornada de Liga EBA. Ambos son internacionales con España y pueden jugar el Mundial sub 17 que este verano se celebrará en Málaga. Esta semana se medirán a parte de la élite europea de su edad. El Next Generation Team Ljubljana, así se llama el equipo, está encuadrado en el Grupo B. Se medirá al Cedevita Olimpija Ljubljana, al GAK Basketball Academy Gdynia y al Zalgiris Kaunas. En el A están el Orange1 Bessano, el Basket Brno, el Real Madrid y el Alba Berlín.

🚨 NEXT GENERATION TEAM LJUBLJANA 🚨For the last stage of this regular season's ANGT, here's the roster of the Next Generation Team that will take part in the Ljubljana tournament. pic.twitter.com/iy6zvcn3y5