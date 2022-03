Andalucía será la capital de baloncesto español

El Training Center de la Reserva del Higuerón, una espectacular e innovadora instalación con vistas a la costa de Fuengirola, fue el escenario de la firma de un protocolo de intenciones entre la Federación Española de Baloncesto y la Junta de Andalucía por el que la comunidad se convertirá en el epicentro y la capital del baloncesto nacional al menos hasta 2023. Un Mundial sub 17 en Málaga este verano (el sorteo será este jueves en el Museo Picasso), partidos de las selecciones absolutas masculina y femenina (ya se jugaron en Córdoba, Jaén y Almería recientemente), eventos variados de una apuesta estratégica como el 3x3, la celebración de gala del Hall of Fame 2022 y 2023 y el acto central del centenario, el año próximo, con un partido de máximo nivel y todo lo de alrededor. José María Arrabal, secretario general de Deportes de la Junta, y Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, firmaron el acuerdo y dieron a conocer algunas de las líneas generales de la unión. Estuvieron presentes leyendas del baloncesto local y nacional como Berni Rodríguez y Carlos Jiménez.

"No es sólo la posibilidad de albergar grandes eventos, que también, sino continuar este trabajo por el que Andalucía quiere ofrecerse al deporte español como su casa, como locomotora. Somos apasionados del deporte y por el baloncesto tenemos una sensibilidad especial. Queremos ser la casa del baloncesto español, con espacio para que otras comunidades del país puedan arrimar el hombro. Pero nos gusta tener el balón. Nos sentimos cómodos siendo anfitriones del deporte español. Con otras federaciones deportivas también hubo acuerdos, pero en el caso del baloncesto hay una milla extra. Siempre lo hemos confesado, queremos ser parte de la familia", decía José María Arrabal: "La FEB ha conseguido consolidar un modelo competitivo, sin renunciar a una carga de valores valiosísima para el deporte español y la sociedad en general. Demostraron que se puede canalizar el talento con trabajo de equipo para romper barreras y ganar títulos proyectando unos valores que hacen a la sociedad mejor. Esa Familia ha sido capaz de trasladar un mensaje del que se ha beneficiado todo el deporte español. Competir sin complejos, con toda determinación. El ejemplo que establecieron desde 2006, en Saitama, antes en Lisboa, y tantos campeonatos en los que nos han hecho muy felices dando ejemplo. Queremos una sociedad que mire por los ojos del deporte. Queremos casarnos con esa filosofía".

Arrabal decía que el acuerdo contempla "una serie de importantes eventos deportivos, pero sería frívolo describirlo como un catálogo. La selección masculina, femenina, versiones como el 3x3, las propias concentraciones de la selección... Se dan unas condiciones magníficas para que la selección se sienta en su casa. Hay proyectos del centenario de la FEB, organizar grandes eventos que marquen una época y hacerlo en localidades como Fuengirola. Nos parece valiosísima esta instalación. Queremos que esa huella sea extensiva a más puntos de Andalucía. En Málaga este verano hay un Mundial sub 17, que es un ejemplo de valentía, hay que ponerlo en perspectiva. Jorge lo hace con tanta determinación que eso arrastra y nos sentimos muy felices de hacerlo aquí, con unas instalaciones tremendas. No acabaríamos con el resto de Andalucía. Una ventana de selección en Córdoba, durante 10 minutos se aplaudía a la selección de Ucrania, la selección femenina en Almería. Que esta selección toque el corazón de los andaluces. Una tierra donde se trabaja el baloncesto".

"Esta es una extraordinaria instalación, que simboliza la valentía en los momentos más difíciles por apostar por el deporte", decía Jorge Garbajosa, muy vinculado a Málaga desde que de 2004 a 2006 firmara las páginas más bellas de la historia del Unicaja como gran protagonista: "La FEB da un salto gigante hacia el futuro. Si miramos hacia atrás, debido a la apuesta de la Junta y ayuntamientos, la FEB tiene una presencia constante aquí. Por esa ambición, se firma este protocolo los dos próximos años. Vamos a tocar todo el baloncesto, desde los 3x3 en la calle, oficiales, partidos oficiales, concentraciones, tanto masculinas como femeninas, y la mirada al pasado con el Hall of Fame. La respuesta cuando propusimos un Mundial sub 17 fue un sí y después un cómo. Compartimos una misma visión del deporte. Lo fácil es dejar de apostar por el deporte en estos tiempos, pero es un bien para la sociedad, para la salud. El deporte es la mejor vía de escape en estos momentos de incertidumbre. 2023 es el centenario de la Federación, no es más que una maravillosa excusa para subir el nivel de nuestro baloncesto. Ya anunciaremos el qué, pero el evento principal de la Federación será en Andalucía. Será un evento de gran repercusión. El gran acto central será en Andalucía, será de lo más emocionante que hemos vivido".

La importancia de Málaga

"Indudablemente, Málaga genera una presencia muy importante en el planeta de baloncesto, tendrá una presencia muy importante a lo largo de todo este periplo. Algunos eventos está concretándose, pero ya es habitual la presencia es en Málaga. En un triángulo de pocos kilómetros se puede disfrutar de un gran equipamiento hotelero, un aeropuerto internacional, de instalaciones de máximo nivel más todas las ventajas. El propio deportista y el jugador creo que ven con muy buenos ojos estas condiciones, Málaga tendrá una presencia muy importante", afirmaba José María Arrabal y corroboraba Jorge Garbajosa: "Desde hace seis años que estoy en el cargo los seis años hemos visitado Málaga ciudad y provincia. Cuando hablas de atractivo, Málaga es inamovible en la ruta. Cuando pienso en Málaga piensas en gastronomía y turismo, pero también en baloncesto. Es un pilar estratégico para la FEB el 3x3 y Málaga ofrece unas condiciones perfectas. Con la selección masculina y femenina hemos estado en provincias de baloncesto, en Almería, Jaén y Córdoba, y el recibimiento has sido espectacular. Vamos a concentrarnos en una ciudad de baloncesto como Málaga, pero este acuerdo nos permite llevar baloncesto de alto nivel a otras provincias en las que no tienen baloncesto de élite. Málaga por supuestísimo, pero no solo. Málaga es un miembro diferencial de la familia. Un dinamizador. Es un salto que vamos a dar por la comunidad más extensa de este país. Es un proyecto con una idea común y Andalucía no fallará".