Andalucía comienza con cinco victorias el Campeonato de España infantil y cadete

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Cadete e Infantil #KDTINF2023 echaron a andar con la disputa de los primeros partidos de las competiciones en las cuatro categorías. La provincia onubense acogerá durante cinco días en las localidades de Huelva, Aljaraque, Punta Umbría, Palos de la Frontera y Lepe un torneo en el que participan casi 1.000 jugadores y más de 150 técnicos, casi 100 árbitros y oficiales de mesa.

La Selección Andaluza (20 de los 48 jugadores y jugadoras juegan en equipos malagueños) hizo los deberes en la jornada inaugural con la disputa de cinco partidos, saldados con un balance inmaculado de 5 victorias y ninguna derrota, con triunfos de las selecciones Infantil Masculina (por partida doble) y de las Infantil Femenina, Cadete Masculina y Cadete Femenina en su único partido disputado.

El equipo Infantil Masculino, encuadrado en el grupo B, abrió la jornada para los combinados andaluces en el Polideportivo Diego Lobato de Huelva, con una sólida victoria frente a la Selección de La Rioja, cerrando acta al final del tercer periodo con un marcador de 86-36 y mostrando grandes sensaciones en su debut. Por la tarde, el cuadro andaluz se trasladó al Polideportivo Andrés Estrada, también en la capital onubense, para imponerse con solvencia, de nuevo, ante Extremadura (62-12).

La selección Cadete Femenina también se estrenó en una de las sedes de la capital con victoria, concretamente en el Palacio de los Deportes Carolina Marín frente al conjunto de Melilla, al que no dejaron ninguna opción desde el inicio y cerraron acta con solvencia antes del descanso (61-10). La selección Andaluza Infantil Femenina también conoció la victoria en su partido inaugural. Las chicas, encuadradas en el grupo C, se deshicieron del equipo de Región de Murcia (79-28) y dieron el primer paso a la clasificación en su primer choque, disputado en el Polideportivo Andrés Estrada. Los chicos de la selección Cadete Masculina de Andalucía, sumaron también en positivo en su primer encuentro del campeonato disputado en el Pabellón Municipal de Aljaraque y completaron la jornada perfecta para los combinados andaluces, imponiéndose al conjunto de La Rioja con holgura, cerrando acto justo después del descanso (70- 20) y allanando su camino de cara a los dos partidos de la segunda jornada.

En el segundo día de competición las selecciones Andaluzas disputarán un total de siete encuentros, siendo la Infantil Masculina la única que no juegue en dos ocasiones. Abrirá la jornada la selección Cadete Femenina a partir de las 09:30h frente a Castilla La Mancha en el Pabellón Hernández Albarracín de Punta Umbría, cerrando su participación en la primera fase a partir de las 17:30h frente a Canarias en el Polideportivo Cortés Medina de Lepe. Las selecciones Infantil Femenina y Cadete Masculina disputarán sus primeros partidos del día a partir de las 11:30h. Las chicas jugarán frente a Melilla en el Polideportivo Diego Lobato, cerrando su primera fase a las 19:30h frente a Comunidad Valenciana en el Polideportivo Andrés Estrada, mientras los chicos abrirán su jornada frente a Castilla La Mancha en el Polideportivo Hernández Albarracín, cerrando su participación en el grupo C a partir de las 19:30h ante Comunidad Valenciana en el Polideportivo Cortés Medina de Lepe. La Selección Infantil Masculina será la última en saltar a la acción en el segundo día de torneo, haciéndolo a las 15:30h en el Pabellón Municipal Plus Ultra frente a Canarias para cerrar su primera fase del torneo, tras las dos victorias de la primera jornada.